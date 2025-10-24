Horoscop 24 octombrie 2025. Discuții stresante cu prietenii pentru o zodie

Vineri, 24 octombrie, vom avea două aspecte astrologice: un careu Soare-Pluto și un trigon Mercur-Jupiter. Primul ne provoacă să ne implicăm în situații doar de dragul de a ne victimiza. Luptele pentru putere ne vor consuma enorm. Trigonul dintre Mercur și Jupiter, însă, este un aspect pozitiv. Putem avea idei geniale pe care le vom comunica pe înțelesul tuturor. De asemenea, o zi nemaipomenită pentru a învăța ceva nou.

Horoscop 24 octombrie 2025 Berbec

S-ar putea să apară unele provocări pe plan financiar. Și să dureze până când găsești deciziile cele mai bune în acest sens.

Horoscop 24 octombrie 2025 Taur

Deși pot apărea tensiuni între tine și partener sau persoanele apropiate, cu tact și cu răbdare, veți reuși să vă înțelegeți.

Horoscop 24 octombrie 2025 Gemeni

Trigonul dintre Mercur și Jupiter îți va prii de minune. Cum? Se va asigura că vei face față tuturor crizelor de la locul de muncă.

Horoscop 24 octombrie 2025 Rac

Vei deveni mai competitiv, însă nu din motivele cele mai bune. Ci pentru a le demonstra altora de ce ești tu capabil.

Horoscop 24 octombrie 2025 Leu

Discuțiile cu unii membri ai familiei vor scoate la iveală informații deranjante, dar și soluția la unele problemele mai vechi.

Horoscop 24 octombrie 2025 Fecioară

Te irită vorbele unui necunoscut. Și s-ar putea să iei totul prea personal. De aceea, ai nevoie de conținut care să te facă să râzi.

Horoscop 24 octombrie 2025 Balanță

Vei fi foarte indulgent cu tine după ce vei face unele greșeli pe plan financiar. Îți spui că nu e așa mare pagubă.

Horoscop 24 octombrie 2025 Scorpion

Astrele sunt cu ochii pe tine. Inițial, va apărea o situație care să te provoace. Dar tu vei dori să câștigi cu orice preț și nu te vei lăsa.

Horoscop 24 octombrie 2025 Săgetător

S-ar putea să pierzi prea mult timp gândindu-te la unele faze din trecut. Și bineînțeles că vei avea în vedere doar amintirile care îți convin.

Horoscop 24 octombrie 2025 Capricorn

În relația cu prietenii s-ar putea să mai apară și momente stresante. Dar comunicarea vă va ajuta să treceți cu bine peste orice.

Horoscop 24 octombrie 2025 Vărsător

Vor fi momente în care nu te vei simți la fel de liber cum îți place. La serviciu, optimismul tău va fi molipsitor.

Horoscop 24 octombrie 2025 Pești

Vei întâmpina mai multe piedici în rezolvarea chestiunilor administrative. Însă, sfaturile altor persoane te vor ajuta enorm.