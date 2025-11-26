€ 5.0890
Horoscop 26 noiembrie 2025. Trigonul Venus-Jupiter ajută mai multe zodii
Data actualizării: 08:24 26 Noi 2025 | Data publicării: 08:22 26 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 26 noiembrie 2025. Trigonul Venus-Jupiter ajută mai multe zodii
Autor: Daniela Simulescu

inima cuplu peisaj Sursă: Freepik AI/Trigonul Venus-Jupiter aduce vești bune pentru zodiile de apă
 

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece un aspect foarte benefic.

Miercuri, 26 noiembrie, se petrece unul dintre cele mai romantice aspecte astrologice! Este vorba de trigonul dintre Venus din Scorpion și Jupiter din Rac. Venus este considerată Micul Benefic și reprezintă iubirea, atracția și valoarea. Jupiter este Marele Benefic și se ocupă de oportunități, expansiune și încredere. Un trigon îmbină armonios două energii pentru a ne oferi. Vom avea parte de generozitate, bucurie și oportunități. 

Luna își va continua tranzitul în Vărsător. Și nu uitați că Mercur își va opri, în curând, retrogradarea!

Horoscop 26 noiembrie 2025 Berbec

Îți vei da seama cât de important este să acorzi atenție emoțiilor. Sau vieții personale. Dacă nu ai echilibru și liniște aici, nimic nu merge.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Taur

Venus, guvernatoarea ta, face un aspect nemaipomenit de bun cu Jupiter. Efectele se vor vedea mai ales pe plan relațional. Nu lăsa ziua să treacă fără un gest romantic.

Ce aduce Sezonul Săgetătorului pentru fiecare zodie până pe 21 decembrie

Horoscop 26 noiembrie 2025 Gemeni

Colegii te vor ajuta în momentele de criză. Dar nu au de unde să își dea seama că ai nevoie de sprijin dacă nu vei comunica. Nu îți fie teamă!

Horoscop 26 noiembrie 2025 Rac

Trigonul dintre Venus și Jupiter îți aduce bucurie, poftă de viață și un plus de romantism. În plus, vei deveni mai generos cu unele persoane.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Leu

Îți vei da seama că acolo unde te zbați prea mult, nu îți iese nimic. Așa că vei alege să fii tu însuți. Și în mod uimitor, vei avea parte de rezultate bune astfel.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Fecioară

Îți face mare plăcere să discuți cu persoanele dragi. Să reiei legătura cu prieteni din trecut. Iar talentul tău oratoric va fi de neîntrecut!

Horoscop 26 noiembrie 2025 Balanță

Astăzi este o zi bună pentru negocieri, pentru investiții sau pentru a decide să îți pui în valoare un talent. Unii dintre voi chiar pot primi daruri.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Scorpion

Trigonul Venus-Jupiter vine cu beneficii! Vei conștientiza câte reușite ai avut în ultima vreme. În ciuda stresului prin care ai trecut. Și vei fi foarte romantic!

Horoscop 26 noiembrie 2025 Săgetător

Vei aprecia mai mult discreția și subtilitățile. Astăzi alegi să stai departe de gălăgie și de oamenii care nu fac altceva decât să se plângă.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Capricorn

Comunicarea cu partenerul te va ajuta să te reîndrăgostești. Sau să îi înțelegi unele acțiuni din ultima perioadă. Cuvintele vor avea o putere magică.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Vărsător

Este o zi bună din punct de vedere profesional. Nu este cazul să dai putere unor bănuieli, ci mai degrabă să fii cât mai prezent și pragmatic.

Horoscop 26 noiembrie 2025 Pești

Astrele îți recomandă să fii mai blând cu tine, să te gândești mai mult la partea romantică a vieții și să nu îți neglijezi viața personală.

horoscop 26 noiembrie
horoscop daniela simulescu
trigon venus jupiter
x close