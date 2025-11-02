Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Pe 4 noiembrie, Marte își începe tranzitul în semnul Săgetătorului, care va dura până pe 15 decembrie. Ne vom schimba modul de a acționa, nu ne vom mulțumi cu puțin și vom deveni și mai obsedați de unele idealuri.

Luna Plină din Taur, de pe 5 noiembrie, va aduce unor dintre noi declicul necesar pentru a ieși din situații învechite sau pentru a renunța la strategiile financiare care nu ne-au adus nimic bun.

Pe 7 noiembrie, Venus intră în Scorpion și ne ajută să fim mai devotați în chestiunile amoroase. Ce-i drept, și mai geloși sau posesivi.

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Uranus se întoarce în semnul Taurului pe 8 noiembrie, acolo unde mai rămâne până pe 26 aprilie 2026. Acest eveniment ne-a dat oricum viețile și finanțele peste cap din 2019 încoace. Uranus îți sparge bula de cristal și te scoate din zona de confort. Pentru că vrea să te adaptezi la inovație.

Iar, la finalul săptâmânii, Mercur își începe retrogradarea în semnul Săgetătorului. Deci urmează încurcături, amânări, anulări și tot felul de probleme legate de comunicare, tehnologie și transport.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Berbec

Săptămâna are vești bune pentru tine! Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a noua. Inițial, te va ajuta enorm dacă vei dori să călătorești, să studiezi sau să organizezi evenimente. Dar acest tranzit este nemaipomenit pentru care și-au pierdut vlaga și motivația în ultima perioadă. Pentru că le va aduce noi obiective sau idealuri. Mercur retrogradează și el în casa a noua, deci te vei confrunta și cu unele încurcături administrative.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Taur

Uranus se întoarce în semnul tău, unde va mai rămâne până la finalul lunii aprilie 2026. Poate fi genul de tranzit care să îți aducă un plus de flexibilitate, dar și destulă instabilitate. Venus, propria guvernatoare, își va începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor. Urmează destule discuții cu partenerul sau familia despre bani. Nu te grăbi cu deciziile din punct de vedere financiar! Luna Plină de pe 5 noiembrie îi va ajuta pe unii dintre voi să scape de situațiile care nu le mai convin.

Lună Plină, 5 noiembrie. Patru zodii nu mai acceptă jumătăți de măsură

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își va începe retrogradarea în casa a șaptea, acolo unde se va afla și Marte. Pe plan personal, vei avea câteva zile mai agitate sau tensionate ca de obicei. Nu este o perioadă potrivită pentru decizii radicale pentru că vei fi nevoit să revii asupra acestora. Răbdarea este recomandată, însă vor fi clipe în care vei simți că nu mai poți.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Rac

Mercur retrograd și Marte se vor afla în casa a șasea. Nu vei avea o clipă de liniște! Fie că este vorba de sarcinile de la serviciu sau treburile gospodărești, cu siguranță te vei confrunta cu numeroase încurcături, amânări sau surprize. Stresul va fi greu de gestionat, însă liniștea ta va depinde în mare parte și de așteptările pe care le vei avea de la alții.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Leu

Uranus se întoarce în casa a zecea, acolo unde se va petrece și Luna Plină. Deci, în zona carierei, s-ar putea să apară evenimente neașteptate sau decizii bizare. Dar, cu Marte și Mercur retrograd în casa a cincea, nimeni nu îți stă în cale! Nu te sperie nimic și le vei demonstra tuturor de ce ești capabil. Urmează și o perioadă foarte romantică sau pasională!

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, își va începe retrogradarea. Deci, inevitabil, vor apărea amânări, anulări, încurcături și probleme legate de gospodărie. Dacă vrei să te muți, nu te grăbi! Verifică serios orice locuință pe care vrei să o cumperi sau să o închiriezi. Comunicarea cu unii membri ai familiei va avea de suferit. Am putea spune că, din când în când, vor fi folosite unele replici mai acide.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Balanță

Venus, propria guvernatoare, va intra în casa a doua. Preocuparea ta principală va fi bugetul personal. Ai nevoie de o nouă strategie în acest sens. Poate mai tai din unele cheltuieli și cauți alte oferte pentru anumite servicii deținute. Cu Mercur retrograd și Marte în casa a treia, trebuie să te ferești de viteză, de drumurile complicate și problemele cu tehnologia. Amânările sau încurcăturile care vor apărea în rutina ta vor avea un sens de care îți vei da seama în timp.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Scorpion

Marte, propriul guvernator, și Mercur retrograd vor fi în casa a doua. Așteaptă-te la cheltuieli multiple și neașteptate! Dar, în același timp, este și o perioadă bună pentru negocieri. Venus își începe tranzitul în semnul tău, iar Uranus se întoarce în casa a șaptea, acolo unde va fi și Luna Plină. Unii dintre voi își vor da seama că trece timpul și că trebuie să ia decizii serioase pe plan relațional. Indiferent de care ar fi acestea.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Săgetător

Marte își începe tranzitul în semnul tău, acolo unde va retrograda și Mercur. Și trebuie să știi ceva. Că indiferent de piedicile și încurcăturile care îți vor apărea pe drum, vei avea puterea să nu te lași până nu vei obține ce îți dorești. Unii dintre voi vor fi mai frustrați că nu le iese din prima, dar își vor da seama că nu pot avea control absolut asupra vieții. O perioadă bună pentru a decide care este prioritatea în acest moment. Astfel, veți renunța la acele activități sau lucruri care nu vă mai folosesc deocamdată.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Capricorn

În primul rând, astrele le atrag atenția celor care și-au neglijat sănătatea, fizică sau mintală. Adică, s-au sacrificat pentru alții și de ei au uitat. Venus își începe tranzitul în casa a unsprezecea, ceea ce înseamnă că prietenii vor fi alături de tine atunci când vei ajunge într-un punct critic. Sau tu vei fi mai dornic să îi ajuți pe unii apropiați. Relația cu copiii se poate complica.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Vărsător

Multe dintre planurile deja stabilite vor fi date peste cap. Este posibil să apară amânări sau încurcături atunci când vreți să stabiliți ceva. Veți relua legătura cu persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. Pe plan familial, vor apărea evenimente neprevăzute. Profesional, vă veți face remarcat.

Horoscop 3-9 noiembrie 2025 Pești

Deși săptămâna nu va fi una deloc simplă sau predictibilă, cu siguranță vei avea numeroase reușite. Cumva, astrele vor să te răsplătească pentru eforturile depuse. Unii dintre voi vor fi nevoiți să ia decizii pe plan profesional sau vor avea discuții nedorite cu șefii sau autoritățile. O perioadă bună pentru cei care călătoresc, au inițiative juridice sau vor să rezolve chestiuni birocratice.