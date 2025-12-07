€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Lifestyle Horoscop Zile tensionate și haotice pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
Data publicării: 12:45 07 Dec 2025

EXCLUSIV Zile tensionate și haotice pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
Autor: Daniela Simulescu

poarta peisaj mistic Sursă: Freepik AI/Tranzitul lui Marte din Săgetători va mai avea loc în 2027
 

Previziuni astrale. Marte va face careuri cu Saturn și Neptun.

Marte se pregătește să părăsească semnul Săgetătorului. Se va întâmpla asta pe 15 decembrie, când va intra în Capricorn. Dar până atunci va face două careuri: unul cu Saturn și altul cu Neptun, ambele din Pești. 

În astrologie, Marte reprezintă forța, curajul, acțiunea, furia și nerăbdarea. Saturn este planeta timpului, a disciplinei și a structurii. Neptun se ocupă de dizolvare, haos, iluzii.

Careul este un aspect tensionat între două planete, care se află la 90 grade una de cealaltă. 

Dacă ar fi explicăm aceste aspecte într-un mod cât mai simplist: este ca atunci când ceea ce vrei nu se potrivește cu ceea ce ai nevoie cu adevărat. Și apare, bineînțeles, un conflict în momentul în care treci la treabă. Pentru că apar amânări și te vei confrunta cu senzația că universul ți se împotrivește. 

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Astrele îți recomandă să nu faci prea multe promisiuni partenerului sau să nu îi ceri nici lui marea cu sarea. Pentru că se vor petrece situații complicate care să vă dea planurile peste cap sau care să vă fustreze. Dar, dacă veți lucra în echipa, și veți accepta că nimeni nu poate fi perfect, veți reuși să aveți rezultate extraordinare. Ce-i drept, în timp și spațiu. Nu este cea mai bună perioadă să alegi între carieră și familie. 

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu vei mai ști pe cine să împaci! Familia sau partenerul de viață. Este una dintre acele perioade în care dorințele tale parcă nici nu contează. Fiecare își dorește ceva de la tine. Astrele îți atrag atenția asupra faptului că te iei prea în serios. Și astfel, ratezi unele detalii importante. Atitudinea potrivită este aceea de a nu avea așteptări de la nimeni și nimic. Și să îți acorzi timp înainte de a lua o decizie sau de a trece la fapte. Cei din jur vor considera că ești prea detașat sau dur. 

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Ritmul tău va fi amețitor! Ceilalți nu vor putea ține deloc pasul cu tine. Și dacă vei continua astfel, vei ajunge într-un punct în care nu merge nimic. Și te vei supăra pe apropiați sau colegi că aștepți după ei. Dar adevărul este că ai putea și tu să fii mai răbdător. De ce te grăbești? Știi că ai multe de rezolvat, dar oare graba de unde vine? Poate din frică, anxietate sau dorința de a fi primul. Primul la ce? Astrele îți recomandă să încetinești și să îți dai seama că este mult mai important să lucrezi an echipă. 

Pești/Ascendent în Pești

Ai nevoie de timp. Pentru absolut orice. Și exact acum, când vrei să faci totul într-un mod organizat, parcă toți s-au pus de acord să se grăbească. Și ajungi să nu ai încredere în viitorul apropiat. Și să te simți presat să iei decizii sau să te implici în activități de care nu ești sigur. O parte din tine vrea să evadeze, adică să nu îți asumi responsabilitatea. Dar cealaltă îți dictează să te lași purtat de viață și să vezi ce se întâmplă când nu controlezi nimic. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

careu marte saturn
careu marte neptun
gemeni
fecioara
sagetator
pesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alegeri București 2025: Motivele din spatele prezenței mai mici la vot, dezvăluite de sociologul Ciprian Necula
Publicat acum 22 minute
Zile tensionate și haotice pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
Publicat acum 26 minute
Un bărbat care şi-a fotografiat buletinul de vot a fost sancţionat de poliție în comuna Lumina
Publicat acum 48 minute
Explozie într-un bloc din Iași, provocată de o scurgere de gaz
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Daniel Băluță (PSD), declarații
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close