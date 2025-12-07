Zile tensionate și haotice pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești

Marte se pregătește să părăsească semnul Săgetătorului. Se va întâmpla asta pe 15 decembrie, când va intra în Capricorn. Dar până atunci va face două careuri: unul cu Saturn și altul cu Neptun, ambele din Pești.

În astrologie, Marte reprezintă forța, curajul, acțiunea, furia și nerăbdarea. Saturn este planeta timpului, a disciplinei și a structurii. Neptun se ocupă de dizolvare, haos, iluzii.

Careul este un aspect tensionat între două planete, care se află la 90 grade una de cealaltă.

Dacă ar fi explicăm aceste aspecte într-un mod cât mai simplist: este ca atunci când ceea ce vrei nu se potrivește cu ceea ce ai nevoie cu adevărat. Și apare, bineînțeles, un conflict în momentul în care treci la treabă. Pentru că apar amânări și te vei confrunta cu senzația că universul ți se împotrivește.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Astrele îți recomandă să nu faci prea multe promisiuni partenerului sau să nu îi ceri nici lui marea cu sarea. Pentru că se vor petrece situații complicate care să vă dea planurile peste cap sau care să vă fustreze. Dar, dacă veți lucra în echipa, și veți accepta că nimeni nu poate fi perfect, veți reuși să aveți rezultate extraordinare. Ce-i drept, în timp și spațiu. Nu este cea mai bună perioadă să alegi între carieră și familie.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu vei mai ști pe cine să împaci! Familia sau partenerul de viață. Este una dintre acele perioade în care dorințele tale parcă nici nu contează. Fiecare își dorește ceva de la tine. Astrele îți atrag atenția asupra faptului că te iei prea în serios. Și astfel, ratezi unele detalii importante. Atitudinea potrivită este aceea de a nu avea așteptări de la nimeni și nimic. Și să îți acorzi timp înainte de a lua o decizie sau de a trece la fapte. Cei din jur vor considera că ești prea detașat sau dur.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Ritmul tău va fi amețitor! Ceilalți nu vor putea ține deloc pasul cu tine. Și dacă vei continua astfel, vei ajunge într-un punct în care nu merge nimic. Și te vei supăra pe apropiați sau colegi că aștepți după ei. Dar adevărul este că ai putea și tu să fii mai răbdător. De ce te grăbești? Știi că ai multe de rezolvat, dar oare graba de unde vine? Poate din frică, anxietate sau dorința de a fi primul. Primul la ce? Astrele îți recomandă să încetinești și să îți dai seama că este mult mai important să lucrezi an echipă.

Pești/Ascendent în Pești

Ai nevoie de timp. Pentru absolut orice. Și exact acum, când vrei să faci totul într-un mod organizat, parcă toți s-au pus de acord să se grăbească. Și ajungi să nu ai încredere în viitorul apropiat. Și să te simți presat să iei decizii sau să te implici în activități de care nu ești sigur. O parte din tine vrea să evadeze, adică să nu îți asumi responsabilitatea. Dar cealaltă îți dictează să te lași purtat de viață și să vezi ce se întâmplă când nu controlezi nimic.