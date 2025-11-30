Conform astrologului Daniela Simulescu, 2026 va fi memorabil din punct de vedere astrologic! Laitmotivul anului este adaptarea.

Avem în vedere tranzite foarte puternice: Saturn și Neptun în Berbec, Uranus în Gemeni, Jupiter în Leu. Unele dintre acestea s-au petrecut pentru scurt timp în 2025, însă din 2026 vor începe să producă efecte concrete.

Conjuncția Saturn-Neptun de pe 14 februarie, un eveniment astronomic și astrologic foarte rar, va schimba lumea! Și la propriu, și la figurat. Aspectul se va petrece în primul grad al Berbecului, unul special. Se vor configura noi limite, vom adopta noi ideologii, se va redefini relația cu spiritualitatea sau cu lumea virtuală.

Și o veste bună! Se pare că 2026 va fi un an mult mai romantic!

