Data actualizării: 16:31 30 Noi 2025 | Data publicării: 16:28 30 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Autor: Daniela Simulescu

2026 Sursă: Freepik AI/Conjuncția Saturn-Neptun este principalul eveniment al anului 2026
 

Începând cu 1 decembrie, vom începe difuzarea Horoscopului 2026 pentru fiecare zodie.

Conform astrologului Daniela Simulescu, 2026 va fi memorabil din punct de vedere astrologic! Laitmotivul anului este adaptarea.

Avem în vedere tranzite foarte puternice: Saturn și Neptun în Berbec, Uranus în Gemeni, Jupiter în Leu. Unele dintre acestea s-au petrecut pentru scurt timp în 2025, însă din 2026 vor începe să producă efecte concrete.

Conjuncția Saturn-Neptun de pe 14 februarie, un eveniment astronomic și astrologic foarte rar, va schimba lumea! Și la propriu, și la figurat. Aspectul se va petrece în primul grad al Berbecului, unul special. Se vor configura noi limite, vom adopta noi ideologii, se va redefini relația cu spiritualitatea sau cu lumea virtuală.

Și o veste bună! Se pare că 2026 va fi un an mult mai romantic!

Ce îi așteaptă pe nativii zodiacului în 2026 aflăm, în fiecare zi, în perioada 1-12 decembrie, de la ora 10.00, pe DC News și DC News TV, de la astrologul Daniela Simulescu. Mai jos veți găsi datele de difuzare pentru fiecare zodie. 

Horoscop Berbec 2026 - 1 decembrie

Horoscop Taur 2026 - 2 decembrie

Horoscop Gemeni 2026 - 3 decembrie

Horoscop Rac 2026 - 4 decembrie

Horoscop Leu 2026 - 5 decembrie

Horoscop Fecioară 2026 - 6 decembrie

Horoscop Balanță 2026 - 7 decembrie

Horoscop Scorpion 2026 - 8 decembrie

Horoscop Săgetător 2026 - 9 decembrie

Horoscop Capricorn 2026 - 10 decembrie

Horoscop Vărsător 2026 - 11 decembrie

Horoscop Pești 2026 - 12 decembrie

