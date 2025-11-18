€ 5.0859
Data publicării: 18:13 18 Noi 2025

EXCLUSIV Țevile de gaz și drumurile. Robert Negoiță, explicații la DC News
Autor: Anca Murgoci

Robert Negoiță Sursa foto: Agerpres
 

Robert Negoiță vine la DC News și DC News TV.

Miercuri, ora 13.00, live la DC News și DC News TV, va fi Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, într-un interviu cu Bogdan Chirieac.

Robert Negoiță, interviu la DC News

Ne va vorbi despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz. Care este explicația?

De ce a dat multe amenzi celor care nu colectează selectiv? De ce a luat o măsură, după cum ar zice unii, atât de nepopulară?

Asociațiile de proprietari sunt obligate să închidă ghenele din interiorul blocurilor?

Ce planuri mai are Robert Negoiță pentru Sectorul 3?

Trotuare, parcări sau amândouă? E posibil? Cum poate stopa Bucureștiul creșterea numărului de mașini?

Sectorul 3 arată mai bine ca alte sectoare. De ce?

Ce l-ai întreba pe edil? Lasă-ne un comentariu!

Nu uitați: Emisiunea este live, miercuri, ora 13.00, pe DC News și DC News TV cu Bogdan Chirieac.

