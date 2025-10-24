Sectoarele care arată „ca din alt oraș”. Chirieac: Și acest primar a făcut, dar...

Recent, președintele Nicușor Dan a spus că Bucureștiul are nevoie de un primar care „să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură, și să fie în stare să se opună influențelor imobiliare”.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această declarație și a spus că Bucureștiul are un potențial mare, însă infrastructura și dezvoltarea urbană sunt problematice. Potrivit acestuia, sectoarele 3 și 4 arată mai bine decât alte sectoare, iar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a făcut progrese, dar mai are de recuperat deoarece, spre deosebire de Robert Negoiță și Daniel Băluță, acesta a avut un singur mandat.

„Domnul președinte Nicușor Dan a primit al doilea mandat de primar pe sloganul: „N-a făcut, dar n-a furat”. Ceea ce e adevărat. Nu trebuie să reziști influențelor imobiliare bune, ci celor rele, cei care vor să facă blocuri între case, cei care vor să termine parcuri ca să construiască mall-uri și așa mai departe. Dar Bucureștiul, la potențialul său - citeam raportul de la Uniunea Europeană - puterea de cumpărare în București e mai mare decât la Roma sau Madrid. E de la Uniunea Europeană chestiunea asta.

Arată Bucureștiul precum o capitală? Să știți că Bucureștiul are monumentele sale - nu degeaba i se spunea „Micul Paris”. Vi se pare că sunt lucrări de infrastructură în mod real în România? Sunt acumulări de zgârie-nori mai mici, zone de shopping intens vascularizate, fără șosele. Și multe alte lucruri care nu sunt în regulă. Nu cred că e o soluție.

Sectoarele 3 și 4 arată ca din alt oraș. La Negoiță și la Băluță. Ăsta e adevărul. Și Ciucu a făcut, dar Ciucu mai are mult de recuperat, că el a avut un mandat. Ceilalți - Negoiță, Băluță - au avut mai multe mandate. Se vede o diferență uriașă”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.





