€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:09 27 Oct 2025

Capitala cu prea multe mașini. Unde parcăm 2 milioane de autoturisme
Autor: Ioana Dinu

trafic masini_INQUAM_Photos_George_Calin INQUAM PHOTOS
 

Capitala are un milion și șapte sute de mii de mașini înmatriculate. Iar numărul crește cu aproximativ 10.000 pe an.  

La acestea se adaugă alte 300.000 de vehicule care intră zilnic din Ilfov și județele limitrofe. În total, două milioane de mașini într-un un oraș care are doar 217.000 de locuri de parcare de reședință Matematica este simplă: un loc de parcare la opt mașini.


Primarii de sector s-au reunit recent pentru a discuta despre o problemă aparent tehnică, dar cu efecte urbane profunde: regulamentele de parcare.


Astăzi, Bucureștiul funcționează ca șapte orașe diferite. Fiecare sector are propriile reguli, tarife, zone, abonamente și platforme. Problema parcărilor nu mai este una de planificare urbană, ci de supraviețuire urbană. Într-un oraș în care spațiul liber este limitat, fiecare mașină în plus înseamnă mai puțin trotuar, mai puțin verde, mai puțină siguranță pentru pietoni. În sectoarele unde nu s-au făcut investiții în parcări dedicate, trotuarele au fost ocupate de autoturisme.


Mașinile stau cu roțile pe borduri, între copaci, pe piste de biciclete sau în fața scărilor de bloc, semn al unei administrații care a pierdut controlul asupra spațiului public.


Trotuare, parcări sau amândouă? E posibil?

Sectorul 3 este singurul care a aplicat o politică coerentă în ultimii ani: a crescut constant numărul de locuri de parcare ajungând la aproximativ 80.000, adică mai mult de o treime din totalul Capitalei, dar, în același timp, a separat clar trotuarele de zonele de parcare. A fost un compromis urban, recunoscut și de primarul Robert Negoiță: nu poți să elimini mașinile peste noapte, dar poți să organizezi spațiile existente, chiar și limitate, mai bine. Prin reconfigurarea străzilor, sectorul a reușit să elibereze trotuare, să creeze locuri noi și să mențină o ordine relativă în sector.  Este o politică necesară și rațională, dar, în același timp, insuficientă. Pentru că problema nu mai este doar unde parcăm, ci câte mașini putem suporta.


Cum poate stopa Bucureștiul creșterea numărului de mașini?

Niciun oraș european mare nu a rezolvat problema parcărilor complet, dar au implementat diverse politici pentru a reduce numărul mașinilor.

Copenhaga a introdus încă din anii ’90 principiul „net parking loss”: pentru fiecare loc nou creat, unul vechi dispare, iar zonele centrale sunt redate pietonilor.


Amsterdam a redus cu 10% numărul total de locuri de parcare din centru și a introdus tarife ridicate pentru a descuraja folosirea zilnică a mașinii.


Viena a combinat sistemul de parcări rezidențiale cu extinderea transportului public și a zonelor cu trafic restricționat.


Paris a transformat 50% din locurile de parcare stradală în piste pentru biciclete și spații verzi. O decizie extrem de controversată și drastică.

Toate aceste orașe au înțeles același lucru: nu poți construi destule parcări pentru un număr infinit de mașini. Soluția este limitarea utilizării lor.


Ce ar putea face Bucureștiul

Capitala are nevoie de un plan comun pentru toate sectoarele, nu doar pentru parcare, ci pentru mobilitate urbană în ansamblu: transport public, piste de biciclete, zone pietonale și regândirea modului în care oamenii circulă.
Regulamentele unitare sunt doar primul pas. În paralel, orașul trebuie să descurajeze folosirea zilnică a mașinii personale prin:

taxe diferențiate de acces în funcție de poluare și zonă,


extinderea rețelei de transport public rapid (tramvai, metrou, autobuze electrice),


dezvoltarea sistemelor de „park & ride” la intrările în oraș,


crearea unor parcări subterane sau etajate în zonele cu densitate mare.


Bucureștiul nu mai are spațiu fizic pentru toate mașinile. Exemplul Sectorului 3 arată că se pot găsi soluții locale, dar pentru ca orașul să respire din nou, e nevoie de o viziune comună la nivelul întregului oraș. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

masini
sector 3
robert negoita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 8 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 14 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 23 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 32 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 18 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 55 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close