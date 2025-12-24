Ce îi răspunzi copilului când te întreabă dacă există Moș Crăciun? Cel mai bun răspuns

Stephane Clerget, medic psihiatru, specializat în psihiatria copilului a explicat cum pot răspunde părinții la întrebarea copiilor dacă există Moș Crăciun.

De fiecare dată când se apropie Crăciunul mulți copii așteaptă cu nerăbdaresă-l vadă pe Moș Crăciun. Cu toate acestea, după o anumită vârstă, mitul bătrânelului îmbrăcat în roșu, cu barbă albă care împarte cadouri copiilor cuminți din lumea întreagă, începe să fie pus sub semnul întrebării.

Vârsta la care apar primele îndoieli

Psihiatrul a explicat că îndoielile apar, de regulă, în jurul vârstei de 6 ani, când copiii încep să pună cap la cap informațiile primite de la colegi și a celor din jur. Descoperirea nu ar trebui să fie un șoc, ci un proces natural ghidat cu delicatețe de părinți.

Cel mai important este ca adulții să nu distrugă mitul brusc, ci să lase copilul să ajungă singur la concluzia că Moș Crăciun este o poveste simbolică. Abordarea trebuie să fie una bazată pe credință și imaginație, nu pe o negare categorică.

Dacă începe să aibă suspiciuni și pune întrebări, îi poți răspunde simplu că Moș Crăciun există pentru cei care cred în el. „Tu crezi?”

În acest fel magia lui Moș Crăciun poate fi păstrată, iar copilul nu o să perceapă momentul ca pe o minciună, ci ca pe o etapă firească a maturizării, potrivit Madame.lefigaro.