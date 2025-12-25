€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Cui trebuie să-i spui astăzi ”La mulți ani!”: 700.000 de români poartă acest nume
Data actualizării: 20:01 25 Dec 2025 | Data publicării: 19:56 25 Dec 2025

Cui trebuie să-i spui astăzi ”La mulți ani!”: 700.000 de români poartă acest nume
Autor: Irina Constantin

la multi ani La mulți ani!/ Foto Pexels
 

Astăzi, de Crăciun, în 25 decembrie, 700.000 de români își serbează onomastica.

Aproximativ 700.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Dar le spunem de Crăciun ”La mulți ani”?

Numele derivate din Hristos sunt serbate astăzi, în ziua de Crăciun, respectiv: Cristi, Cristian, Cristina, Cristiana. Prenumele sunt legate de ”creștin” și sunt atestate din secolele XI și XII în documentele latine, fiind asociate de sărbătoarea Nașterii Domnului. 

Bărbații care poartă nume derivate din Hristos sunt mai mulți în România decât femei, aproximativ 380.000 de bărbați din țara noastră își serbează astăzi onomastica. 

Dar le spunem astăzi, 25 decembrie, celor care poartă numele Mântuitorului ”La mulți ani”? 

Prenumele are originea în grecescul ”Christianos” și este folosit în Biblie. Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a spus, pentru Digi24, că ”într-o zi de sărbătoare nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Spunem ”La mulți ani” tuturor celor pe care îi iubim, cu fiecare ocazie, dar și de Crăciun, inclusiv persoanelor care poartă numele Cristi sau Cristina și alte derivate. Este o sărbătoare importantă pentru noi toți, cu cruce roșie în calendarul bisericesc, și trebuie celebrată cu iubire, milostenie și înțelepciune”. 

Urări pentru Cristi, Cristina și alte derivate

La mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi!

La mulți ani, fiecare zi să vă aducă liniște în suflet și multă iubire!

Dragă Cristi/ Cristina/ Cristiana, îți doresc o viață plină de armonie, momente frumoase și vise împlinite. 

La mulți ani, multă sănătate și fericire!

La mulți ani cu gânduri bune și urări sincere! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi
cristina
craciun
la multi ani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas
Publicat acum 50 minute
”Călin Georgescu, arestat sau fuge din țară”. Scenariile lui Caramitru pentru 2026
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Cui trebuie să-i spui astăzi ”La mulți ani!”: 700.000 de români poartă acest nume
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Miracol de Crăciun: O pisică dispărută acum 5 ani s-a întors acasă la stăpâni
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo 31 decembrie 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat pe 23 Dec 2025
Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close