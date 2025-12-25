Cui trebuie să-i spui astăzi ”La mulți ani!”: 700.000 de români poartă acest nume

Aproximativ 700.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Dar le spunem de Crăciun ”La mulți ani”?

Numele derivate din Hristos sunt serbate astăzi, în ziua de Crăciun, respectiv: Cristi, Cristian, Cristina, Cristiana. Prenumele sunt legate de ”creștin” și sunt atestate din secolele XI și XII în documentele latine, fiind asociate de sărbătoarea Nașterii Domnului.

Bărbații care poartă nume derivate din Hristos sunt mai mulți în România decât femei, aproximativ 380.000 de bărbați din țara noastră își serbează astăzi onomastica.

Dar le spunem astăzi, 25 decembrie, celor care poartă numele Mântuitorului ”La mulți ani”?

Prenumele are originea în grecescul ”Christianos” și este folosit în Biblie. Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a spus, pentru Digi24, că ”într-o zi de sărbătoare nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Spunem ”La mulți ani” tuturor celor pe care îi iubim, cu fiecare ocazie, dar și de Crăciun, inclusiv persoanelor care poartă numele Cristi sau Cristina și alte derivate. Este o sărbătoare importantă pentru noi toți, cu cruce roșie în calendarul bisericesc, și trebuie celebrată cu iubire, milostenie și înțelepciune”.

Urări pentru Cristi, Cristina și alte derivate

La mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi!

La mulți ani, fiecare zi să vă aducă liniște în suflet și multă iubire!

Dragă Cristi/ Cristina/ Cristiana, îți doresc o viață plină de armonie, momente frumoase și vise împlinite.

La mulți ani, multă sănătate și fericire!

La mulți ani cu gânduri bune și urări sincere!