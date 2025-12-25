€ 5.0890
Papa Leon al XIV-lea cere pace globală în prima liturghie de Crăciunului
Data publicării: 09:13 25 Dec 2025

Papa Leon al XIV-lea cere pace globală în prima liturghie de Crăciunului
Autor: Dana Mihai

Papa Leon Papa Leon - FOTO: Agerpres
 

Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în prima sa liturghie în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în ajunul Crăciunului, informează joi dpa.

"Nu există loc pentru Dumnezeu fără loc pentru oameni"

"Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru oameni. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt", a spus suveranul pontif la Bazilica Sfântul Petru, plină de oameni, referindu-se la cuvintele regretatului papă Benedict al XVI-lea.

Crăciunul "este o sărbătoare a speranţei... care ne face mesageri ai păcii", a spus el, adăugând că demnitatea umană este infinită, chiar dacă o "economie distorsionată" îi tentează pe oameni să fie trataţi ca nişte mărfuri.

Citește și: Papa Leon al XIV-lea oficiază prima Liturghie de Crăciun ca Suveran Pontif: apel la pace într-o lume rănită

Mii de oameni au înfruntat ploaia din Piaţa Sfântul Petru pentru a urmări slujba pe ecranele din exterior. Înainte de Liturghie, papa i-a salutat pe credincioşi, le-a mulţumit pentru prezenţă în ciuda vremii şi i-a binecuvântat pe cei care aşteptau sub umbrele.

În omilia sa, papa Leon al XIV-lea şi-a amintit şi de predecesorul său, regretatul papă Francisc, care a deschis Anul Sfânt de Crăciunul din 2024, în timp ce se afla într-o stare precară de sănătate, îndemnând la speranţă.

Apel la pace în marile conflicte ale lumii

Primul papă născut în SUA a făcut apel la pace în toate conflictele globale, menţionând războiul din Ucraina şi deplângând refuzul Rusiei de a acorda un armistiţiu de Crăciun. De asemenea, şi-a exprimat speranţa de progres în discuţiile de pace israeliano-palestiniene.

Marţi, Leon al XIV-lea a îndemnat "oamenii de bună credinţă" să implementeze un armistiţiu de 24 de ore în toate războaiele din întreaga lume în perioada Crăciunului şi a spus că respingerea de către Rusia a unui scurt armistiţiu i-a provocat "o mare tristeţe".

În ziua de Crăciun, papa va transmite mesajul tradiţional în Piaţa Sfântul Petru. Liderul spiritual a aproximativ 1,4 miliarde de catolici va transmite totodată şi prima sa binecuvântare "Urbi et Orbi" ("Către oraş şi lume"), fiind aşteptaţi zeci de mii de credincioşi. 

papa leon

papa leon
liturghie de craciun
