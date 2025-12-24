Papa Leon al XIV-lea oficiază prima Liturghie de Crăciun ca Suveran Pontif: apel la pace într-o lume rănită

Credincioşii creştini se aşteaptă ca suveranul pontif să vorbească în predica sa împotriva războiului şi a violenţelor şi să comemoreze suferinţele umanităţii.

Papa Leon al XIV-lea, primul prelat american care a fost ales pentru a ocupa scaunul Sfântului Petru, a făcut deja mai multe declaraţii în care a făcut apel la pace şi reconciliere şi a comemorat victimele războiului din întreaga lume.

Liturghia de Crăciun din acest an este programată pentru miercuri seară, mai târziu decât cea oficiată de predecesorului său, regretatul papă Francisc. Având încă de atunci o stare precară de sănătate, fostul papă Francisc a inaugurat Anul Sfânt al Bisericii Catolice în ziua de Crăciun din 2024.

Citește și: Prețul unui teren a explodat după ce a fost vizitat de Papa Leon. Parcela se află într-o zonă istorică din Iznik, Turcia - Video

Aşezat într-un scaun cu rotile, el a proclamat Anul Jubiliar, care se va încheia în curând, pe 6 ianuarie.

În Betleem, în Ţara Sfântă, creştinii sărbătoresc din nou Crăciunul pentru prima dată după încheierea războiului din Fâşia Gaza.

Pentru prima dată în ultimii doi ani, în faţa Bisericii Naşterii Domnului din Betleem a fost instalat un brad de Crăciun de mari dimensiuni.

Tot acolo va fi oficiată şi tradiţionala liturghie de la miezul nopţii. Ministerul Turismului din Israel se aşteaptă ca în perioada Crăciunului să sosească în ţară aproximativ 40.000 de pelerini creştini.