Prețul unui teren a explodat după ce a fost vizitat de Papa Leon. Parcela se află într-o zonă istorică din Iznik, Turcia - Video
Data actualizării: 09:33 07 Dec 2025 | Data publicării: 09:32 07 Dec 2025

Prețul unui teren a explodat după ce a fost vizitat de Papa Leon. Parcela se află într-o zonă istorică din Iznik, Turcia - Video
Autor: Andrei Itu

Papa Leon Papa Leon / Foto: Agerpres
 

Un teren de 720 de metri pătrați din regiunea istorică Iznik, Turcia, a crescut după vizita Papei Leon.

Parcela de pământ se află în interiorul fortificațiilor istorice din Iznik, în zona de protecție de gradul întâi. Kadircan Aslıvar a publicat anunțul, cu prețul de 5,5 milioane de lire turcești la o zi după vizita Papei Leon al XIV-lea în oraș. El spune că parcela conține și unul dintre cele 114 bastioane ale zidurilor vechi de aproape 2.500 de ani.

Construcția Zidurilor din Iznik a început în secolul al IV-lea î.Hr., în perioada bitiniană. Au fost extinse în epocile romană și bizantină și au devenit subiect de controverse după apariția anunțului online.

Teren scos la vânzare cu 5,5 milioane de lire tucești, 112.200 euro la cursul BNR


Kadircan Aslıvar, inginer constructor din Bursa, a listat online terenul aflalt între Poarta Istanbul și Poarta Lacului, complet prăbușită, ambele fiind parte din vechile ziduri ale orașului. Parcela se situează proprietatea familiei sale. Anunțul a apărut imediat după vizita Papei Leon la Iznik.

Aslıvar relatează că el și familia lui au cumpărat terenul în urmă cu 13 ani, în contextul unei excursii la Iznik: ”Veneam des aici din Istanbul. Ne plăcea istoria locului, atmosfera. Am descoperit că acest teren din interiorul zidurilor era privat și scos la vânzare. Am fost surprinși, dar l-am cumpărat.”

Unul dintre cele 114 turnuri se află pe terenul scos la vânzare

El afirmă că unul dintre cele 114 turnuri ale zidurilor, care datează de aproximativ 2.500 de ani, este inclus în teren: „Întregul perimetru e înconjurat de ziduri  Când mergi prin oraș vezi multe locuri istorice, dar aici sentimentul e complet diferit. Zidurile au patru porți principale, simbolizând cele patru Evanghelii, iar cele 12 porți secundare reprezintă cei 12 apostoli. Una dintre porți este chiar lângă parcela noastră. Terenul are 720 mp și cuprinde și turnul din spatele lui, încă aproximativ 15 metri. Lângă noi este lacul Iznik, o promenadă, parcare și un mic hotel.”

VIDEO

”Interesul a explodat după vizita Papei”

Chiar dacă zona este protejată strict și nu permite săpături decât cele aprobate pentru cercetarea arheologică, Aslıvar afirmă că are avizul Consiliului pentru Monumente și s-ar putea construi pe teren.

”În ultima perioadă, mai ales după vizita Papei, interesul pentru zonă a crescut enorm. Suntem convinși că un investitor potrivit ar putea realiza aici un proiect de calitate. Momentan, fiind sit protejat, nu se poate construi. Dar cu aprobările necesare, s-ar putea face ceva cu adevărat valoros pentru Iznik.”, potrivit haberler.com

