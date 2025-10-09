VIDEO Te-ai muta aici? Insulă de vânzare, la preț de apartament. Nu ai vecini, doar o colonie de foci

A apărut o oportunitate inedită pe piața imobiliară. Insula scoțiană Gasker, aflată în apropierea coastei Insulelor Exterioare Hebride, costă 120.000 de lire sterline, respectiv 138.000 de euro, prețul unui apartament mediu în București sau a unui apartament de 2 camere, într-un bloc nou, în Cluj.

Insula Gasker, fără facilități de curent, apă

Insula Gasker este izolată, are o suprafață de 28 de hectare, este stâncoasă, are câmpii verzi, lacuri cu apă dulce și chiar o colonie de foci.

Nicio locuință pe insulă, doar un far mic, fără personal

Nu există nicio locuință pe insulă, electricitate sau apă curgătoare. Există doar un far mic, fără personal, care este operat de Consiliul Farurilor de Nord.

Insula Gasker se află la aproape 8 kilometri de cea mai apropiată zonă locuită. De asemenea, este o distanță de 100 de kilometri față de cea mai apropiată gară, însă dificil de accesat din cauza mareelor schimbătoare.

VIDEO - Insula Gasker

Insula Gasker, un ”refugiu cu adevărat unic”?

Totuși, agenții imobiliari care au preluat vânzarea spun că este o ocazie de a crea un ”refugiu cu adevărat unic”, poate cu o cabană, fiind nevoie de autorizație de construire, notează agenția Galbraith.