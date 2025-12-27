€ 5.0890
Drone neidentificate au dat peste cap traficul aerian de pe un important aeroport din Germania
Data actualizării: 17:55 27 Dec 2025 | Data publicării: 17:23 27 Dec 2025

Drone neidentificate au dat peste cap traficul aerian de pe un important aeroport din Germania
Autor: Mihai Ciobanu

Aeroportul Boboc ar putea deveni Otopeni II aeroport. Sursa foto: Freepik
 

Drone neidentificate au forțat închiderea unui aeroportul și anularea mai multor zboruri.

Spațiul aerian din zona aeroportului din Hanovra, în nordul Germaniei, a fost închis temporar după ce au fost detectate drone neidentificate, a anunțat sâmbătă un reprezentant al aeroportului, citat de agenția DPA. Restricțiile au fost impuse vineri seara, la ora 21:47, și au rămas în vigoare până sâmbătă, la ora 12:16. În acest interval, șapte curse aeriene au fost redirecționate către aeroporturi din Paderborn, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt și alte orașe.

Din motive de securitate, două aeronave nu au primit permisiunea de a ateriza la Hanovra, ceea ce a dus la anularea zborurilor de legătură programate pentru sâmbătă către Frankfurt și Paris.

Potrivit cotidianului Hannoversche Allgemeine Zeitung, o dronă a fost observată inițial în apropierea unui aerodrom din vecinătate, la o altitudine de aproximativ 80 de metri. La circa o oră distanță, cel puțin două drone s-au apropiat de aeroportul din Hanovra.

Nu este pentru prima dată când astfel de incidente afectează activitatea aeroportului: în luna noiembrie, traficul aerian a fost suspendat timp de 45 de minute din cauza unei drone.

drone
