Drone neidentificate au dat peste cap traficul aerian de pe un important aeroport din Germania

Spațiul aerian din zona aeroportului din Hanovra, în nordul Germaniei, a fost închis temporar după ce au fost detectate drone neidentificate, a anunțat sâmbătă un reprezentant al aeroportului, citat de agenția DPA. Restricțiile au fost impuse vineri seara, la ora 21:47, și au rămas în vigoare până sâmbătă, la ora 12:16. În acest interval, șapte curse aeriene au fost redirecționate către aeroporturi din Paderborn, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt și alte orașe.

Din motive de securitate, două aeronave nu au primit permisiunea de a ateriza la Hanovra, ceea ce a dus la anularea zborurilor de legătură programate pentru sâmbătă către Frankfurt și Paris.

Potrivit cotidianului Hannoversche Allgemeine Zeitung, o dronă a fost observată inițial în apropierea unui aerodrom din vecinătate, la o altitudine de aproximativ 80 de metri. La circa o oră distanță, cel puțin două drone s-au apropiat de aeroportul din Hanovra.

Nu este pentru prima dată când astfel de incidente afectează activitatea aeroportului: în luna noiembrie, traficul aerian a fost suspendat timp de 45 de minute din cauza unei drone.