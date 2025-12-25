€ 5.0890
Un european sancționat de SUA dă în judecată administrația Trump
Data publicării: 23:56 25 Dec 2025

Un european sancționat de SUA dă în judecată administrația Trump
Autor: Tiberiu Vasile

Un european sancționat de SUA dă în judecată administrația Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres
 

Unul dintre cei cinci europeni vizaţi de sancţiunile americane a depus plângere împotriva administraţiei Trump.

Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP.

El se confruntă acum cu "perspectiva iminentă a unei arestări neconstituţionale, a detenţiei punitive şi a expulzării", se arată în plângerea depusă miercuri la un tribunal din New York.

"Imran Ahmed este sancţionat pentru activitatea ONG-ului pe care l-a fondat şi condus"

Imran Ahmed, cetăţean britanic de origine afgană, în vârstă de 47 de ani, locuieşte legal în Statele Unite din 2021 şi deţine o carte verde, conform plângerii sale. Soţia şi fiica sa sunt cetăţeni americani.

"Guvernul federal a precizat clar că Imran Ahmed este sancţionat pentru activitatea ONG-ului pe care l-a fondat şi condus, Centre for Countering Digital Hate (CCDH)", se adaugă în plângere.

Acest centru studiază politicile de moderare ale principalelor platforme de socializare şi a denunţat în repetate rânduri practicile reţelei X, fosta reţea Twitter a lui Elon Musk, un aliat al preşedintelui SUA.

Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni care vizează cinci personalităţi europene 

Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni care vizează cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care Imran Ahmed, care conduce Centre for Countering Digital Hate (CCDH), şi Clare Melford, care conduce un Index Global al Dezinformării (GDI), cu sediul în Regatul Unit.

Celelalte personalităţi europene sancţionate de Washington sunt fostul comisar european Thierry Breton, Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului german HateAid, şi Josephine Ballon, din cadrul aceleiaşi organizaţii.

Acuzații de cenzură

Cele cinci personalităţi sunt acuzate de cenzură în detrimentul intereselor americane, potrivit Departamentului de Stat american.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio, subsecretarul pentru Diplomaţie Publică al Statelor Unite, Sarah Rogers, ministrul justiţiei Pam Bondi şi ministrul pentru securitate internă Kristi Noem, precum şi directorul Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE), Todd Lyons, se numără printre cei vizaţi de plângerea depusă de Imran Ahmed, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: De teamă că Trump le va interzice accesul în SUA, oficialii din Marea Britanie anunță că vor susține libertatea de exprimare
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
europa
sanctiuni
judecata
Comentarii

