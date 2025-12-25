€ 5.0890
DCNews Stiri De teamă că Trump le va interzice accesul în SUA, oficialii din Marea Britanie anunță că vor susține libertatea de exprimare
Data publicării: 08:15 25 Dec 2025

De teamă că Trump le va interzice accesul în SUA, oficialii din Marea Britanie anunță că vor susține libertatea de exprimare
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Londra reafirmă că susţine libertatea de exprimare, după sancţiunile americane împotriva a două personalităţi britanice.

Londra s-a declarat miercuri deplin angajată în apărarea dreptului la libertatea de exprimare, după anunţul administraţiei americane privind sancţionarea a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care doi reprezentanţi ai unor ONG-uri britanice, transmit Reuters, DPA, AFP și Agerpres.

Regatul Unit este deplin angajată faţă de apărarea dreptului la libertatea de exprimare. Dacă fiecare ţară are dreptul de a-şi stabili propriile reguli în materie de vize, susţinem legile şi instituţiile ce funcţionează pentru a apăra Internetul de conţinuturile cele mai prejudiciabile, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

El a adăugat că reţelele sociale nu trebuie să fie utilizate pentru a difuza material pedopornografic, pentru a incita la ură şi la violenţă sau pentru a propaga informaţii false.

Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis în SUA

Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni care vizează cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care Imran Ahmed, care conduce Centre for Countering Digital Hate (CCDH), şi Clare Melford, care conduce un Index Global al Dezinformării (GDI), cu sediul în Regatul Unit.

Celelalte personalităţi europene sancţionate de Washington sunt fostul comisar european Thierry Breton, Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului german HateAid, şi Josephine Ballon, din cadrul aceleiaşi organizaţii.

Cele cinci personalităţi sunt acuzate de cenzură în detrimentul intereselor americane, potrivit Departamentului de Stat american.

Noua măsură luată de Washington intervine după anunţul american de la jumătatea acestei luni privind suspendarea parteneriatului tehnologic între SUA şi Regatul Unit. Casa Albă a susţinut că punerea în practică a acordurilor comerciale între Londra şi Washington nu avansează suficient de rapid.

