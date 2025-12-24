Reacția Franței, după ce Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA

Guvernul francez a condamnat miercuri interdicţia de intrare în SUA impusă de administraţia preşedintelui Donald Trump lui Thierry Breton, fost comisar al Uniunii Europene care a contribuit la promovarea Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA), care a vizat recent companii americane de tehnologie de top, informează Reuters și Agerpres.

"Franţa condamnă ferm restricţia privind viza impusă de Statele Unite lui Thierry Breton, fost ministru şi comisar european, şi altor patru personalităţi europene", a scris miercuri ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, pe platforma X.

Breton și alte persoane din UE, interdicție de intrare în SUA

Administraţia Trump a impus marţi "interdicţii de vize lui Breton şi altor activişti antidezinformare" despre care spune că au fost implicaţi în cenzurarea platformelor de socializare americane, cea mai recentă mişcare dintr-o campanie care vizează reglementări europene despre care oficiali americani spun că depăşesc reglementările legitime.

Breton, fost ministru de finanţe al Franţei şi comisar european pentru piaţa internă între 2019 şi 2024, este cea mai cunoscută personalitate vizată de aceste interdicţii.

Subsecretarul pentru Diplomaţie Publică al Statelor Unite, Sarah Rogers, l-a descris pe Breton - când a prezentat interdicţiile marţi - drept "creierul" Regulamentului european privind Serviciile Digitale, care a fost din nou apărat de Barrot miercuri.

"Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA) a fost adoptat în mod democratic în Europa pentru a se asigura că ceea ce este ilegal offline este ilegal şi online. Nu are absolut nicio 'acoperire extrateritorială' şi nu afectează în niciun fel Statele Unite", a scris Barrot pe X.

Fostul comisar european a condamnat şi interdicţia de intrare în SUA impusă împotriva sa.

"A revenit vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy? Atenţie: 90% din Parlamentul European - organismul nostru ales democratic - şi toate cele 27 de state membre au votat în unanimitate DSA. Către prietenii noştri americani: 'Cenzura nu este acolo unde credeţi voi că este'", a scris Breton pe X.