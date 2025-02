Fostul comisar Thierry Breton îi răspunde vicepreședintelui SUA: Bun venit în Europa, J.D. Vance ...

Într-un discurs susținut vineri, 14 februarie 2025, la Conferința de Securitate de la München, J.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, a făcut o referire la anularea alegerilor din România, despre care a spus că au fost fundamentate „pe baza suspiciunilor șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali”.

„Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult față de Europa nu este Rusia, nu este China, nu este niciun alt actor extern; ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior, retragerea Europei de la unele dintre cele mai fundamentale valori ale sale, valori împărtășite cu Statele Unite ale Americii”, a spus Vance.

Apoi, vicepreședintele SUA l-a criticat, fără a-l nominaliza, pe fostul comisar european – Thierry Breton – care „a apărut recent la televizor și părea încântat că guvernul român tocmai a anulat un întreg scrutin” și a sugerat că „același lucru s-ar putea întâmpla și în Germania”, potrivit The Guardian.

„Am fost uimit când un fost membru al Comisiei Europene a spus că i-a plăcut faptul că guvernul României a anulat alegerile. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci probabil că se va întâmpla şi în Germania, este ceva şocant pentru urechea americană (...) Când vedem instanţele europene anulând alegeri şi oficiali spunând că le vor anula pe altele, trebuie să ne întrebăm dacă trăim în standardele noastre înalte ale democraţiei (...) De fapt, trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valori democratice, trebuie să trăim respectându-le”, a zis vicepreședintele SUA, citat de Agerpres.

Thierry Breton a reacționat în această seară pe pagina sa de X. Fostul comisar european a apărat libertatea de exprimare și a respins ideea că Uniunea Europeană ar limita dezbaterea democratică. El a respins acuzațiile potrivit cărora Bruxelles-ul ar fi fost în spatele anulării alegerilor.

„Bun venit în Europa VP JD Vance

Cu tot respectul, libertatea de exprimare este o valoare de bază a democrației noastre – nu este negociabilă. Niciodată nu a fost și nu va fi niciodată. Dovada? Chiar și știrile false sunt permise (din păcate, uneori repetate de oficialii americani de vârf): UE/DSA nu a anulat niciodată alegeri – în ciuda afirmațiilor extremiștilor de dreapta și a lui Elon Musk care repetă continuu această minciună. DSA nu reglementează conținutul; Asigură transparență, astfel încât nicio platformă – fie chineză, singaporeză, americană sau europeană – nu poate manipula algoritmii.

În Statele Unite, companiile străine respectă legile SUA. Acest lucru nu este deschis spre dezbatere. În Europa, ne așteptăm la același comportament din partea companiilor americane. „Când ești la Roma, fă așa cum fac romanii”“, a scris, pe X, Thierry Breton, fostul comisar pentru piața internă.

