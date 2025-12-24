€ 5.0908
DCNews Stiri Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Data actualizării: 10:03 24 Dec 2025 | Data publicării: 08:13 24 Dec 2025

Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Autor: Ioan-Radu Gava

thierry breton Foto: Agerpres
 

Thierry Breton, fost comisar european pentru Piața internă și servicii, a fost interzis pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Departamentul de Stat a interzis accesul a cinci europeni în SUA, acuzându-i că au condus eforturile de a face presiuni asupra firmelor de tehnologie pentru a cenzura sau suprima punctele de vedere americane, scrie The Guardian.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că cele cinci persoane vizate de interdicțiile de viză - printre care se numără și fostul comisar european Thierry Breton - au condus „eforturi organizate de a constrânge platformele americane să cenzureze, să demonetizeze și să suprime punctele de vedere americane cărora le opun”.

„Acești activiști radicali și ONG-uri transformate în arme au promovat represiuni ale cenzurii de către state străine - în fiecare caz vizând vorbitori americani și companii americane”, a declarat Rubio într-un anunț.

În ultimele luni, oficialii lui Trump le-au ordonat diplomaților americani să își consolideze opoziția față de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, care are scopul de a combate discursul instigator la ură și dezinformarea, dar despre care Washingtonul spune că suprimă libertatea de exprimare și impune costuri companiilor de tehnologie din SUA.

CITEȘTE ȘI                -               "Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o "piraterie navală"

Reacția lui Thierry Breton. Cine sunt celelalte persoane vizate

Marți seară târziu, Breton a postat pe rețelele de socializare: „A revenit vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy?”

Acțiunea SUA face parte dintr-o campanie a administrației Trump împotriva influenței străine asupra discursului online, utilizând legea imigrației mai degrabă decât reglementările sau sancțiunile platformelor. Conform Legii Imigrației și Naționalității, persoanele vizate vor avea, în general, interdicție de a intra în SUA, iar unele se pot confrunta cu proceduri de expulzare dacă se află deja în țară.

Rubio nu a numit persoanele vizate, dar subsecretarul pentru diplomație publică, Sarah Rogers, le-a identificat pe X, acuzându-le pe acestea că „instigă la cenzura discursului american”.

Cei cinci nominalizați au fost: Imran Ahmed, director executiv al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale, Josephine Ballon și Anna-Lena von Hodenberg, liderii HateAid, o organizație germană, Clare Melford, care conduce „Indicele Global de Dezinformare” și fostul comisar UE Breton.

Interdicțiile de vize vin după ce Strategia de Securitate Națională a administrației din această lună a declarat că liderii europeni cenzurează libertatea de exprimare și suprimă opoziția față de politicile de imigrație, despre care a spus că riscă „ștergerea civilizației” pentru continent.

