DCNews Stiri Decizia instanței la solicitarea avocatei Uscov. Ce se întâmplă cu judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoș
Data actualizării: 14:17 11 Feb 2026 | Data publicării: 14:11 11 Feb 2026

Decizia instanței la solicitarea avocatei Uscov. Ce se întâmplă cu judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoș
Autor: Roxana Neagu

Curtea Constituțională a României (CCR Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

A fost luată decizia la Curtea de Apel București cu privire la cei doi judecători CCR, Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoș.

Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a respins, miercuri, ca nefondată, cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş, arată Agerpres. 

Decizia vine după două amânări ale pronunţării şi după ce o altă judecătoare de la CAB, Georgeana Viorel, a respins marţi o cerere de suspendare a judecătorului Dacian Cosmin Dragoş. 

Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4. 

ccr
avocata aur
silvia uscov
