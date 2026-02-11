Decizia instanței la solicitarea avocatei Uscov. Ce se întâmplă cu judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoș

Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a respins, miercuri, ca nefondată, cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş, arată Agerpres.

Decizia vine după două amânări ale pronunţării şi după ce o altă judecătoare de la CAB, Georgeana Viorel, a respins marţi o cerere de suspendare a judecătorului Dacian Cosmin Dragoş.

Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.