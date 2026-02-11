Noul ministru al justiţiei din Turcia este procurorul-şef al Istanbulului. Numirea a fost făcută de președintele Erdogan

Deocamdată, motivele remanierii nu sunt cunoscute. Monitorul Oficial a notat miercuri dimineaţă că atât procurorul-şef, cât şi ministrul demisionar, Yilmaz Tunc, şi-au dat demisia.

În acelaşi timp, a adăugat sursa, portofoliul Ministerului de Interne, deţinut anterior de Ali Yerlikaya, îi va fi încredinţat lui Mustafa Ciftci, guvernatorul provinciei Erzurum, în estul Turciei.

Akin Gurlek, în calitate de procuror-şef al Istanbulului, a emis un mandat de arestare contra puternicului primar al celui mai mare oraş din Turcia, Ekrem Imamoglu, în luna martie 2025.

Decizie văzută ca fiind cu motivații politice

Decizia a fost percepută pe scară largă ca fiind una motivată politic. Acest fapt a declanşat cele mai mari proteste de stradă cu care Turcia s-a confruntat în peste 10 ani.

Arestarea lui Imamoglu s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de a fi nominalizat ca fiind candidatul principalului partid de opoziţie, CHP, la alegerile prezidenţiale din anul 2028. El este văzut ca fiind singurul politician capabil să-l învingă pe Erdogan la alegeri.

15 primari membri ai CHP au fost arestaţi

Fost ministru adjunct al justiţiei, Akin Gurlek, a fost acuzat de opoziţie că are ca țintă rivalii preşedintelui turc. De la numirea sa în funcţia de procuror-şef al Istanbulului în luna octombrie 2024, peste 15 primari membri ai CHP au fost arestaţi. Majoritatea sunt acuzaţii de corupţie, care sunt negate. Totodată, el a ordonat deschiderea de anchete asupra a sute de membri ai CHP.

Ekrem Imamoglu, în vârstă de 54 de ani, se confruntă acum cu numeroase proceduri judiciare, în special pentru că a pus sub semnul întrebării integritatea lui Gurlek.

O anchetă îl vizează şi pe liderul CHP, Ozgur Ozel. Acuzațiile sunt că l-ar fi ameninţat pe Gurlek, notează Agerpres.

Vezi și - Cât a "costat" cutremurul din Turcia, potrivit lui Erdogan