Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de discuțiile de la Mar-a-Lago: "Nu are nimic până când nu îmi dau acordul"

Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, preşedintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu îşi va da "acordul", notează AFP.

Şeful statului ucrainean "nu are nimic până când nu îmi dau acordul", a declarat preşedintele Statelor Unite pentru site-ul Politico.

"Aşadar, vom vedea ce are", a adăugat el. "Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (preşedintele rus Vladimir) Putin", cu care intenţionează să vorbească "în curând", a continuat Donald Trump.

Volodimir Zelenski va călători duminică în Florida

Volodimir Zelenski va călători duminică în Florida, unde preşedintele american îşi petrece sărbătorile de sfârşit de an la reşedinţa sa Mar-a-Lago.

El doreşte să discute cu Donald Trump problema încă nerezolvată a teritoriilor, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia.

Această întâlnire va avea loc la câteva zile după ce preşedintele ucrainean a dezvăluit detalii din planul revizuit al SUA pentru a pune capăt conflictului, care a fost modificat după discuţiile cu Ucraina.

Această versiune a fost criticată de Moscova, care a acuzat Kievul că încearcă "să saboteze" discuţiile.

Documentul prevede o îngheţare a liniei de front actuale fără a oferi o soluţie imediată în ceea ce priveşte revendicările teritoriale ale Rusiei, care ocupă peste 19% din Ucraina, conform Agerpres.

