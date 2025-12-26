€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de discuțiile de la Mar-a-Lago: "Nu are nimic până când nu îmi dau acordul"
Data actualizării: 23:52 26 Dec 2025 | Data publicării: 23:51 26 Dec 2025

Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de discuțiile de la Mar-a-Lago: "Nu are nimic până când nu îmi dau acordul"
Autor: Tiberiu Vasile

Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de discuțiile de la Mar-a-Lago: De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump; Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski; Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că nimic nu este garantat până când nu își va da "acordul", înaintea întâlnirii programate duminică la reședința sa.

Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, preşedintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu îşi va da "acordul", notează AFP.

Şeful statului ucrainean "nu are nimic până când nu îmi dau acordul", a declarat preşedintele Statelor Unite pentru site-ul Politico.

"Aşadar, vom vedea ce are", a adăugat el. "Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (preşedintele rus Vladimir) Putin", cu care intenţionează să vorbească "în curând", a continuat Donald Trump.

Volodimir Zelenski va călători duminică în Florida

Volodimir Zelenski va călători duminică în Florida, unde preşedintele american îşi petrece sărbătorile de sfârşit de an la reşedinţa sa Mar-a-Lago.

El doreşte să discute cu Donald Trump problema încă nerezolvată a teritoriilor, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia.

Această întâlnire va avea loc la câteva zile după ce preşedintele ucrainean a dezvăluit detalii din planul revizuit al SUA pentru a pune capăt conflictului, care a fost modificat după discuţiile cu Ucraina.

Această versiune a fost criticată de Moscova, care a acuzat Kievul că încearcă "să saboteze" discuţiile.

Documentul prevede o îngheţare a liniei de front actuale fără a oferi o soluţie imediată în ceea ce priveşte revendicările teritoriale ale Rusiei, care ocupă peste 19% din Ucraina, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas

Putin, semnal că nu exclude total planul de pace al Ucrainei. Ce spune de schimbul de teritorii
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
volodimir zelenski
ucraina
rusia
vladimir putin
razboi
acord de pace
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de discuțiile de la Mar-a-Lago: "Nu are nimic până când nu îmi dau acordul"
Publicat acum 43 minute
Care sunt produsele bune din lista de E-uri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Opozant al lui Putin din stânga radicală, condamnat la șase ani de detenție în Rusia
Publicat acum 1 ora si 10 minute
MERS-CoV, ”virusul mortal liber prin Europa”, fake news. Popovici, adevărul despre virusul detectat în Franța care îngrijorează românii
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Încrederea în Emmanuel Macron atinge cel mai scăzut nivel din 2017 în Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat acum 4 ore si 17 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close