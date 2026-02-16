Obama a zis că extratereștrii sunt reali, dar încă nu i-a văzut

Fostul președinte american Barack Obama a declarat, la un podcast, că extratereștrii „sunt reali”, dar că nu i-a văzut personal și a negat existența unor „specimene” ascunse în enigmatica bază militară „Area 51” din statul Nevada.



La finalul interviului din podcastul jurnalistului Brian Tyler Cohen, acesta i-a propus o rundă rapidă de întrebări și răspunsuri. L-a întrebat dacă extratereștrii sunt reali, iar democratul a zis: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”. Și a continuat, fără a intra în mai multe detalii: „Și nu sunt ascunși în… cum îi spune? Area 51. Nu există o instalație subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și informația este ascunsă chiar de președintele SUA”.

„Unde sunt extratereștrii?”

Ulterior, jurnalistul l-a întrebat care a fost prima chestiune pe care a vrut să o clarifice când și-a început mandatul, în 2009, iar Obama a răspuns zâmbind: „Unde sunt extratereștrii?”

Duminică, Obama a clarificat pe Instagram că nu a văzut „dovezi” că „extratereștrii au intrat în contact cu noi” în timpul președinției sale, însă a făcut o presupunere „pentru că universul este atât de vast încât este probabil să existe viață acolo, undeva”.

CIA a desecretizat în 2013 documente care confirmau existența bazei militare „Area 51”, creată la ordinul președintelui american Dwight Eisenhower la mijlocul anilor 1950 pentru testarea avionului-spion U-2, capabil să zboare la mare altitudine și să acopere distanțe foarte lungi.

Secretul care a învăluit baza timp de decenii a generat nenumărate teorii ale conspirației, inclusiv cea potrivit căreia ar adăposti tehnologie de origine extraterestră și informații clasificate despre OZN-uri.

