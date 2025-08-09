Care era micul dejun preferat al Prințesei Diana. Bucătarul ei a zis abia acum

Prințesa Diana și-a lăsat amprenta asupra societății, implicându-se direct în cauze care, până atunci, fuseseră stigmatizate: Lupta împotriva HIV, sănătatea mintală sau drepturile copiilor.

De-a lungul anilor, după tragicul accident rutier care i-a curmat viața, au ieșit la iveală tot mai multe detalii despre cum își petrecea ziua. Una dintre cele mai recente informații aflate este legată de micul dejun pe care obișnuia să îl ia. Fostul ei bucătar, Darren McGrady, a fost cel care a împărtășit în ce consta prima masă a zilei pentru Lady Di.

Bucătarul a lucrat pentru Familia Regală britanică între 1982 și 1997. Pe canalul său de YouTube, McGrady a dorit să povestească despre micul dejun de care se bucura zilnic prințesa de Wales. Îl numea „fulgi de ovăz înmuiați”. Și a afirmat: „Era înaintea vremurilor ei. Micul ei dejun preferat este astăzi complet în tendințe”.

În prezent, acest mic dejun este foarte popular. Sunt multe persoane care aleg să includă ovăzul în prima masă a zilei, deoarece este un ingredient sănătos. Lady Di l-a descoperit într-o clinică medicală din Elveția. A mers acolo și a încercat un fel de birchermüsli, adică o versiune elvețiană a fulgilor de ovăz înmuiați.

„A mers la o clinică de sănătate din Elveția și a mâncat acolo acești fulgi de ovăz înmuiați. I s-au părut cu adevărat delicioși. A „furat” rețeta, s-a întors și mi-a spus: Darren, vreau asta în fiecare zi la micul dejun”, a povestit bucătarul.



Cu toate acestea, bucătarul i-a dat propriul său stil și a adaptat rețeta: „Înmuia fulgii de ovăz în suc de portocale proaspăt stors și îi lăsa toată noaptea la frigider”.

