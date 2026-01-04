LOTO: Report de peste 9,03 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 4 ianuarie, 2026

LOTO. Duminică, 4 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, Loteria Română a acordat 109.708 de castiguri in valoare totala de peste 9,39 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Urziceni, jud. Ialomita.

LOTO. La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Gherla, jud. Cluj.

LOTO. La tragerea principala Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au inregistrat 14 castiguri a cate 53.853,98 lei fiecare.

