€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Report de peste 9,03 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 4 ianuarie, 2026
Data publicării: 07:46 04 Ian 2026

LOTO: Report de peste 9,03 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 4 ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto6
 

LOTO. Duminică,  4 ianuarie, 2026,  au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 4 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la  Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, Loteria Română a acordat 109.708 de castiguri in valoare totala de peste 9,39 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Urziceni, jud. Ialomita.

LOTO. La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Gherla, jud. Cluj.

LOTO. La tragerea principala Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au inregistrat 14 castiguri a cate 53.853,98 lei fiecare.

Rezultatele tragerii de duminică, 4 ianuarie, 2026


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Trump nu se dezminte: Ce înseamnă amenințarea FAFO, postată târziu în noapte după capturarea lui Maduro
Publicat acum 44 minute
9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după tragedia de la Crans-Montana
Publicat acum 1 ora si 26 minute
China cere eliberarea imediată a lui Maduro și acuză SUA de încălcarea dreptului internaţional
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Americanii i-au oferit lui Maduro și o „vizită turistică”. Unde l-au dus înainte de a ajunge în centru de detenție din New York
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Curtea Supremă din Venezuela a decis cine va prelua atribuțiile de președinte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 13 ore si 35 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 17 ore si 20 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 15 ore si 12 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close