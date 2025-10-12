€ 5.0927
Data publicării: 07:36 12 Oct 2025

LOTO. Report de peste 7,64 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 12 octombrie 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto6
 

LOTO. Duminică, 12 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 12  octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 19.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,16 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 22.900 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de peste 14.900 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 54.114,81 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro pe bilete.loto.ro, pe joaca.loto.ro și la o agentie din Ocna Mures.

LOTO.La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 67.251,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 175.128 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Super Noroc s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 239.512,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati.

Numere extrase duminică, 12 octombrie, 2025

Loto 6/49

Loto 5/40:  

Joker 

Noroc

Noroc Plus:  

Super Noroc: 

