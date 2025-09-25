LOTO. Report de peste 6,73 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 25 septembrie, 2025

LOTO. Joi, 25 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 29.200 de câștiguri in valoare totala de peste 2,33 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,13 milioane de lei (peste 6,73 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 643.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,95 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 845.800 lei (peste 166.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 55.400 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 126.900 de lei (peste 25.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 214.700 de lei (peste 42.300 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 castiguri a cate 109.853,06 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Ploiesti, Rosiori de Vede, Timisoara și pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 63.488 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Constanta.

Numere extrase joi, 25 septembrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc: