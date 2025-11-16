€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO. Report de peste 7,58 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 16 noiembrie, 2025
Data publicării: 07:57 16 Noi 2025

LOTO. Report de peste 7,58 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 16 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

Loto2
 

Duminică, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminica, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 18.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,59 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 52.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.208 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

 Rezultatele tragerii de duminică, 16 noiembrie, 2025

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40: 

Super Noroc:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Primele măsuri după tragedia de la o clinică stomatologică, unde o fetiţă de doi ani a murit după anestezia generală
Publicat acum 17 minute
Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Publicat acum 20 minute
Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Publicat acum 49 minute
Zelenski anunță un acord pentru importuri de gaz cu Grecia și pregătește un pact „istoric” cu Franța
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Programa şcolară, prea încărcată? Cine trebuie să rezolve problema. Copilul "copleşit nu va mai da rezultate"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 16 ore si 10 minute
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close