LOTO. Report de peste 7,58 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 16 noiembrie, 2025

LOTO. Duminica, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 18.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,59 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 52.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.208 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerii de duminică, 16 noiembrie, 2025

