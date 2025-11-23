€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Rezultate. Report de peste 7,77 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 23 noiembrie, 2025
Data actualizării: 08:35 23 Noi 2025 | Data publicării: 08:35 23 Noi 2025

LOTO: Rezultate. Report de peste 7,77 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 23 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto5
 

Duminică, 23, noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Romana a acordat 17.510 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 69.700 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 171.711,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Carei, judetul Satu Mare.

LOTO. La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 93.174,59 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Valenii de Munte, judetul Prahova.

LOTO. La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 74.751,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerii de duminică, 23 noiembrie, 2025

Loto 6/49:  

Noroc:  

Joker: 

Noroc Plus:  

Loto 5/40:  

Super Noroc:  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ruta de zbor unde ai șanse să întâlnești turbulențe majore. Mihai Sturzu povestește cum a fost luat prin surprindere
Publicat acum 40 minute
Trei exerciții simple care îți vor sculpta abdomenul
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Explozie pe TikTok despre „tancuri cumpărate din bani pentru sănătate”. Victor Negrescu pune 3 întrebări despre România suverană
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Pompierii au salvat 15 câini dintr-o casă cuprinsă de flăcări în Ploiești
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Rubio spune că planul de pace din Ucraina este „creația” SUA, dar are la bază elemente furnizate de ruși și ucraineni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Noi 2025
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 21 Noi 2025
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat acum 13 ore si 52 minute
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 21 Noi 2025
Zelenski, discurs istoric după planul de pace al SUA. Ce spune președintele Ucrainei / video
Publicat acum 20 ore si 40 minute
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close