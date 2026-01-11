LOTO: Report de milioane de euro la Joker și Loto 6/49, la extragerile de duminică, 11  ianuarie, 2026

LOTO. Duminică, 11 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat peste 27.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,83 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,41 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 570.900 de lei (peste 112.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 139.400 de lei (peste 27.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Turda.

LOTO. La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 101.509,85 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti, sector 5 si pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

Rezultatele tragerii de duminică, 11 ianuarie, 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: