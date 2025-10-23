LOTO. Report de peste 8,34 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 23 octombrie 2025

LOTO. Joi, 23 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Romana a acordat 38.947 de castiguri in valoare totala de peste 5,29 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 56.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 49.260 de lei.

LOTO. La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 780.639,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati.

LOTO. La tragerea Joker s-au castigat doua premii de categoria a II-a in valoare de 745.501,64 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Iasi si din Timisoara.

Numere extrase joi, 23 octombrie, 2025

Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 +5

Noroc: 1, 6, 1, 1, 9, 5, 3

Noroc Plus: 4, 6, 5, 2, 6, 4

Super Noroc: 0, 3, 6, 7, 0, 7