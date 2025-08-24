Data publicării:

LOTO. Report de peste 4,64 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 24 august, 2025

Autor: DCNews Team | Categorie: Lifestyle

LOTO. Duminică, 24 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică alegerilor deschise cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 24, august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat 20.500 de castiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

LOTO.   La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un raport cumulat in valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

LOTO.   La Joker, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un raport in valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un raport în valoare de peste 25.800 de lei.

LOTO.   La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un raport in valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO.   La tragerea Noroc sa castigat premiul de categoria I in valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Numere extrase joi, 21 august 2025

Loteria 6/49: 

Loteria 5/40: 

Joker:

Noroc: 

Noroc Plus: 

Super Noroc: 

