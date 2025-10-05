€ 5.0889
Data publicării: 07:07 05 Oct 2025

LOTO. Report de peste 7,28 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 5  octombrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto6
 

LOTO. Duminică, 5 octombrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

 

LOTO. Duminică, 5 octombrie, 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi,  2 octombrie, Loteria Romana a acordat  23.599 de castiguri in valoare totala de peste 1,61 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

 Numere extrase duminică, 5 octombrie, 2025

Loto 6/49

Loto 5/40:

Joker

Noroc:

Noroc Plus: 

Super Noroc

