Data publicării: 07:31 21 Sep 2025

LOTO. Report de peste 6,47 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 21 septembrie, 2025

Autor: Crişan Andreescu
loto6
 

LOTO. Duminică, 21 septembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18,30

LOTO. Duminică, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18  septembrie, Loteria Română a acordat  23.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,56 milioane de lei.

LOTO.  La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro). La Noroc Plus este in joc la un report cumulat in valoare de peste 48.300 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus – jud. Maramureș și Urlați – jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Numere extrase duminică, 21  septembrie, 2025

Loto 6/49: 

Loto 5/40: 

Joker: 

Noroc: 

Noroc Plus:

Super Noroc: 

