LOTO. Rezultatele tragerilor speciale ale toamnei

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,06 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 6,97 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 27.900 de castiguri in valoare totala de peste 2,09 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 36.800 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Lugoj.

