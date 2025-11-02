€ 5.0851
Data publicării: 08:12 02 Noi 2025

LOTO. Report de peste 8,96 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

LOTO. Duminică, 2 noiembrie,  2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 2 noiembrie, 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Romana a acordat  29.247 de castiguri in valoare totala de peste 2,15 milioane de lei.

LOTO. Duminica, 02 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Romana a acordat 29.247 de castiguri in valoare totala de peste 2,15 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria a II, se inregistreaza un report in valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 31.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-au castigat premiul la categoria a I in valoare de 205.613 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea Joker s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 68.051,42 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 2.

Numere extrase duminică, 2 noiembrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:  

Joker:  

Noroc: 

Noroc Plus: 

Super Noroc: 

