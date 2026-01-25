LOTO: Report 9,62 milioane de euro la Joker la extragerea de duminică, 25 ianuarie, 2026

LOTO. Duminică, 25 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 20.734 castiguri in valoare totala de peste 3,07 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4.800 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria N+3 în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacau.

LOTO. La tragerea Joker s-a caștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 25 ianuarie, 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: