€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Report 9,62 milioane de euro la Joker la extragerea de duminică, 25 ianuarie, 2026
Data publicării: 07:28 25 Ian 2026

LOTO: Report 9,62 milioane de euro la Joker la extragerea de duminică, 25 ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto7

LOTO. Duminică, 25 ianuarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 25 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 20.734 castiguri in valoare totala de peste 3,07 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100  de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4.800 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria N+3 în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacau.

LOTO. La tragerea Joker s-a caștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 25 ianuarie, 2026

Loto 6/49:  

Noroc: 

Joker:  

Noroc Plus:  

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Vezi și: LOTO: Report 9,54 milioane de euro la Joker la extragerea de joi, 22 ianuarie, 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
După arestarea lui Maduro, SUA vor să pună în aplicare un plan pentru a crește mai rapid producția de petrol în Venezuela
Publicat acum 51 minute
LOTO: Report 9,62 milioane de euro la Joker la extragerea de duminică, 25 ianuarie, 2026
Publicat acum 1 ora si 1 minut
BANCUL ZILEI: Calitățile soției
Publicat acum 9 ore si 17 minute
De aproape un secol: Cum a fost stabilit pragul de 14 ani
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Universitatea Craiova, pe primul loc în Superliga, după victoria cu FC Botoșani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 14 ore si 45 minute
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close