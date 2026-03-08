€ 5.0941
LOTO. Rezultatele Tragerilor Speciale ale Primăverii, de 8 Martie
Data actualizării: 08:19 08 Mar 2026 | Data publicării: 08:19 08 Mar 2026

LOTO. Rezultatele Tragerilor Speciale ale Primăverii, de 8 Martie
Autor: Crişan Andreescu

loto5

Loteria Romana organizeaza duminica, 8 martie, TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE PRIMAVERII.

LOTO. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO.  Loteria Romana organizeaza duminica, 8 martie, TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE PRIMAVERII.Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei
pentru JOKER : 14 lei
pentru LOTO 5/40 : 10 lei
pentru NOROC : 4 lei
pentru NOROC PLUS : 3 lei
pentru SUPER NOROC : 2 lei
Report la Joker la categoria I de peste 11,03 milioane de euro

LOTO.  La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Romana a acordat 26.360 de castiguri in valoare totala de peste 2,26 milioane de lei.

LOTO.  La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

LOTO.  La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

LOTO.  La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO.  La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La acelasi joc, s-au inregistrat doua castiguri de categoria a III-a in valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Baia Mare si pe  aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO.  La tragerea Noroc Plus, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Targu Jiu.

Rezultatele Tragerilor Speciale de 8 Martie


Loto 6/49: 

Loto 6/49 suplimentară:

Joker: 

Joker suplimentară:

Loto 5/40:

Loto 5/40 suplimentară:

Noroc:

Noroc Plus: 

Super Noroc: 

