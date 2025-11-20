€ 5.0889
Data publicării: 11:00 20 Noi 2025

LOTO: Rezultate. Report de peste 7,69 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 20 noiembrie, 2025
Data publicării: 11:00 20 Noi 2025

LOTO: Rezultate. Report de peste 7,69 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 20 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

Loto2
 

Joi, 20 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 20 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 16 noiembrie, Loteria Romana a acordat 28.608 de castiguri in valoare totala de peste 2,09 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 279.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,12 milioane de lei (peste 7,69 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 213.700 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 413.100 de lei ( peste 81.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 59.000 de lei.

Rezultatele tragerii de joi, 20 noiembrie, 2025

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:

