Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49

LOTO. Duminică, 10 august, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu ora 18:30.

LOTO. Duminică, 10 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de castiguri in valoare totala de peste1,47 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 7 august, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 76.111,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.295,77 lei. Biletul norocos a fost jucat, de asemenea, pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat patru castiguri a cate 60.160,66 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Paulis – jud. Arad, Suceava si sectorul 2, Bucuresti si online pe joaca.loto.ro.

Numere extrase duminică, 10 august 2025

Loto 6/49: 1, 16, 8, 26, 5, 25

Loto 5/40: 31, 30, 11, 8, 34, 35

Joker: 37, 44, 5, 36, 8 (+18)

Noroc: 4, 3, 9, 3, 9, 3, 7

Noroc Plus: 2, 3, 1, 4, 8, 0

Super Noroc:  0, 1, 3, 0, 3, 3

Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49
10 aug 2025, 08:13
