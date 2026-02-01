LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de dumincă, 1 februarie, 2026

LOTO. Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 22.345 de castiguri in valoare totala de peste 1,91 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 27.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 98.368,70 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 1 februarie, 2026

