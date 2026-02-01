€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de dumincă, 1 februarie, 2026
Data publicării: 08:54 01 Feb 2026

LOTO: Aproape 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de dumincă, 1 februarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto6

LOTO. Duminică, 1 februarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 22.345 de castiguri in valoare totala de peste 1,91 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 27.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 98.368,70 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 1 februarie, 2026

Loto 6/49:  

Noroc:  

Joker:  

Noroc Plus:  

Loto 5/40:  

Super Noroc: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 35 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 38 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 43 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close