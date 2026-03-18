NATO discută reluarea traficului prin strâmtoarea Ormuz, după nemulțumirile lui Trump

Aliaţii din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz, cale strategică blocată de Iran în urma loviturilor americano-israeline, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu prilejul unei vizite în Norvegia, relatează Reuters şi AFP.

Statele NATO lucrează la o soluție privind strâmtoarea Ormuz, spune Rutte

„Suntem cu toţii de acord, bineînţeles, că trebuie reluat comerţul şi strâmtoarea trebuie redeschisă. Şi ceea ce ştiu este că aliaţii lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, le-a spus Mark Rutte jurnaliştilor.

Mark Rutte se află într-o deplasare în nordul Norvegiei pentru exerciţiul Cold Response.

Trump, supărat pe aliații NATO

Preşedintele american Donald Trump critică de câteva zile refuzul principalilor aliaţi ai Washingtonului în cadrul NATO, între care Franţa şi Regatul Unit, de a ajuta SUA să redeschidă această rută prin care tranzita înainte de război 20% din ţiţeiul mondial şi din gazul natural lichefiat (GNL).

Paralizia aproape totală a strâmtorii Ormuz a dus la creşterea puternică a preţului petrolului în ultimele două săptămâni.

Donald Trump a cerut, luni, asistenţa marilor puteri mondiale pentru a garanta securitatea strâmtorii. El a calificat marţi drept „o greşeală cu adevărat prostească” refuzul a numeroase ţări din cadrul NATO de a acorda asistenţă SUA şi a dat asigurări că ajutorul lor nu a fost în cele din urmă necesar.

În acelaşi timp, armata americană a lovit cu bombe antibuncăr situri iraniene de rachete din apropiere de strâmtoarea Ormuz, notează Agerpres.

