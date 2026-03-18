Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene

Update:

Ministerul Apărării din Arabia Saudită afirmă că o altă dronă a fost doborâtă în timp ce „încerca să se apropie de districtul ambasadelor”.

Forțele saudite au doborât mai multe drone în ultimele ore, precum și o rachetă balistică, ale cărei resturi au căzut în apropierea bazei aeriene Prince Sultan, dar nu a provocat pagube.

Update:

Postul de televiziune Channel 12 afirmă că apărarea aeriană israeliană a interceptat cu succes rachetele lansate din Iran.

Nu au existat victime, a precizat acesta, adăugând că atacul a declanșat sirene de raid aerian în Ierusalim și centrul Israelului.

Știre ințială

Postul Channel 12 relatează că s-au auzit explozii în zona Gush Dan, din centrul Israelului, după ce armata israeliană a transmis o alertă cu privire la focul de rachete din Iran.

Potrivit sursei, cel puțin o rachetă a fost interceptată, iar fragmente provenite dintr-un focos cu dispersie au lovit solul.

De asemenea, se menționează că există rapoarte despre vehicule avariate în orașul Holon, unele dintre ele în flăcări.

Armata israeliană a declarat că au fost lansate rachete din Iran către teritoriul său, iar sistemele de apărare aeriană operează pentru a intercepta atacul.

Într-o postare pe X, se spune că locuitorii din zonele vizate au fost notificați printr-un mesaj trimis pe telefoanele mobile și li s-a cerut să se adăpostească până la înlăturarea pericolului.