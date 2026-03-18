Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Data actualizării: 09:30 18 Mar 2026 | Data publicării: 08:15 18 Mar 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Autor: Elena Aurel

israel-atac-iran-conflict-1_02994200 Sursa foto: Agerpres

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă în a 20-a zi, cu noi tensiuni, atacuri, informații și declarații în timp real, în acest live text.

Update:

Ministerul Apărării din Arabia Saudită afirmă că o altă dronă a fost doborâtă în timp ce „încerca să se apropie de districtul ambasadelor”.

Forțele saudite au doborât mai multe drone în ultimele ore, precum și o rachetă balistică, ale cărei resturi au căzut în apropierea bazei aeriene Prince Sultan, dar nu a provocat pagube.

Update:

Postul de televiziune Channel 12 afirmă că apărarea aeriană israeliană a interceptat cu succes rachetele lansate din Iran.

Nu au existat victime, a precizat acesta, adăugând că atacul a declanșat sirene de raid aerian în Ierusalim și centrul Israelului.

Știre ințială

Postul Channel 12 relatează că s-au auzit explozii în zona Gush Dan, din centrul Israelului, după ce armata israeliană a transmis o alertă cu privire la focul de rachete din Iran.

Potrivit sursei, cel puțin o rachetă a fost interceptată, iar fragmente provenite dintr-un focos cu dispersie au lovit solul.

De asemenea, se menționează că există rapoarte despre vehicule avariate în orașul Holon, unele dintre ele în flăcări.

Armata israeliană a declarat că au fost lansate rachete din Iran către teritoriul său, iar sistemele de apărare aeriană operează pentru a intercepta atacul.

Într-o postare pe X, se spune că locuitorii din zonele vizate au fost notificați printr-un mesaj trimis pe telefoanele mobile și li s-a cerut să se adăpostească până la înlăturarea pericolului. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 13 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 13 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 33 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 34 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 40 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 36 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
