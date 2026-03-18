Șeful securității din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de Israel într-un atac / foto în articol

Update:

În urma anunțului ministrului Apărării, Israel Katz, IDF confirmă, de asemenea, că ministrul iranian al informațiilor, Esmaeil Khatib, a fost ucis într-un atac aerian în Iran.

Khatib, care ocupa funcția de ministru al informațiilor din 2021, a fost vizat de avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene în capitala Teheran.

Armata afirmă că Ministerul Informațiilor este „principala organizație de informații a regimului terorist iranian, care a jucat, de asemenea, un rol cheie în sprijinirea represiunii și a activităților teroriste ale regimului”.

În calitate de ministru al informațiilor, IDF afirmă că Khatib „a jucat un rol semnificativ în timpul protestelor recente din Iran, atât în ​​ceea ce privește arestările și uciderea protestatarilor, cât și în modelarea evaluării informațiilor de către regim”, și în timpul protestelor din 2022-2023 legate de uciderea Mahsei Amini.

IDF spune că Khatib a condus, de asemenea, „activitățile teroriste ale ministerului împotriva țintelor israeliene și americane din întreaga lume, precum și activitățile îndreptate împotriva țintelor din Israel” în timpul războiului actual.

Știrea inițială:

IDF l-a vizat pe ministrul iranian al informațiilor, Esmaeil Khatib, într-un atac aerian nocturn la Teheran, potrivit unui oficial israelian citat de Times of Israel.

Atacul a fost raportat inițial de Iran International și confirmat la scurt timp de un oficial israelian.

Rezultatele atacului sunt încă investigate de Israel.

