Șeful securității din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de Israel într-un atac / foto în articol

Armata Israelului l-a vizat noaptea trecută, într-un atac, pe șeful securității iraniene, Esmaeil Khatib.
Update:
În urma anunțului ministrului Apărării, Israel Katz, IDF confirmă, de asemenea, că ministrul iranian al informațiilor, Esmaeil Khatib, a fost ucis într-un atac aerian în Iran.
Khatib, care ocupa funcția de ministru al informațiilor din 2021, a fost vizat de avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene în capitala Teheran.
Armata afirmă că Ministerul Informațiilor este „principala organizație de informații a regimului terorist iranian, care a jucat, de asemenea, un rol cheie în sprijinirea represiunii și a activităților teroriste ale regimului”.
În calitate de ministru al informațiilor, IDF afirmă că Khatib „a jucat un rol semnificativ în timpul protestelor recente din Iran, atât în ceea ce privește arestările și uciderea protestatarilor, cât și în modelarea evaluării informațiilor de către regim”, și în timpul protestelor din 2022-2023 legate de uciderea Mahsei Amini.
IDF spune că Khatib a condus, de asemenea, „activitățile teroriste ale ministerului împotriva țintelor israeliene și americane din întreaga lume, precum și activitățile îndreptate împotriva țintelor din Israel” în timpul războiului actual.
Știrea inițială:
IDF l-a vizat pe ministrul iranian al informațiilor, Esmaeil Khatib, într-un atac aerian nocturn la Teheran, potrivit unui oficial israelian citat de Times of Israel.
Atacul a fost raportat inițial de Iran International și confirmat la scurt timp de un oficial israelian.
Rezultatele atacului sunt încă investigate de Israel.
???????????? Assessment in Israel: Iran’s Intelligence Minister Esmail Khatib likely eliminated in recent strikes, according to Israeli sources.— The War Journal (@Thewarjurnal_) March 18, 2026
No official confirmation from Tehran so far, and details remain unclear.
Source: Israel assessment / emerging reports#Iran #Israel… pic.twitter.com/T4suvLEaCv
