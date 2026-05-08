Robert Fico, la Moscova pentru ceremoniile de 9 mai. Premierul slovac declară că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit

Premierul slovac Robert Fico declară de la Moscova că războiul în Ucraina se apropie de sfârşit.
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat vineri la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, că războiul din Ucraina se apropie de final, fără alte precizări, relatează EFE și Agerpres.
"Sunt convins că ne apropiem de sfârşitul conflictului ruso-ucrainean", a declarat liderul slovac presei ruse la scurt timp după aterizarea la Moscova.
Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat ca mesajul principal pe care doreşte să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului.
CITEȘTE ȘI - După ce şi-a anunţat participarea la parada lui Putin, premierul slovac Fico a transmis că merge şi la Kiev și susține aderarea Ucrainei la UE
"Mesajul principal pe care doresc să-l transmit preşedintelui Putin, cuvântul-cheie, este dialogul. Trebuie să ne întâlnim şi să discutăm. Susţin pe deplin orice formă de încetare a focului. Cred că este de o sută de ori mai bine să ne aşezăm la masa negocierilor şi să discutăm", a subliniat premierul slovac.
Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin şi a participa la festivităţile organizate cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunţat că, de data aceasta, nu va participa la parada militară din Piaţa Roşie, care va avea loc sâmbătă, 9 mai, fără a oferi însă mai multe detalii cu privire la motivele acestei decizii.
Potrivit presei ruse, la evenimentul din acest an vor fi prezenţi liderii a cinci ţări, printre care cei ai Uzbekistanului şi Kazahstanului, ţări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS).
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu