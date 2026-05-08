Robert Fico, la Moscova pentru ceremoniile de 9 mai. Premierul slovac declară că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
Data publicării: 08 Mai 2026

Robert Fico, la Moscova pentru ceremoniile de 9 mai. Premierul slovac declară că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
Autor: Ioan-Radu Gava

Premierul slovac Robert Fico Premierul slovac Robert Fico, la Palatul Cotroceni. Rol ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul slovac Robert Fico declară de la Moscova că războiul în Ucraina se apropie de sfârşit.

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat vineri la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, că războiul din Ucraina se apropie de final, fără alte precizări, relatează EFE și Agerpres.

"Sunt convins că ne apropiem de sfârşitul conflictului ruso-ucrainean", a declarat liderul slovac presei ruse la scurt timp după aterizarea la Moscova.

Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat ca mesajul principal pe care doreşte să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului.

CITEȘTE ȘI                 -               După ce şi-a anunţat participarea la parada lui Putin, premierul slovac Fico a transmis că merge şi la Kiev și susține aderarea Ucrainei la UE

"Mesajul principal pe care doresc să-l transmit preşedintelui Putin, cuvântul-cheie, este dialogul. Trebuie să ne întâlnim şi să discutăm. Susţin pe deplin orice formă de încetare a focului. Cred că este de o sută de ori mai bine să ne aşezăm la masa negocierilor şi să discutăm", a subliniat premierul slovac.

Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin şi a participa la festivităţile organizate cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunţat că, de data aceasta, nu va participa la parada militară din Piaţa Roşie, care va avea loc sâmbătă, 9 mai, fără a oferi însă mai multe detalii cu privire la motivele acestei decizii.

Potrivit presei ruse, la evenimentul din acest an vor fi prezenţi liderii a cinci ţări, printre care cei ai Uzbekistanului şi Kazahstanului, ţări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică (URSS).

