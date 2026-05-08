DCNews Stiri Despăgubiri de peste 220.000 de lei după atacurile urșilor și lupilor din Buzău. Tot mai multe animale ucise în gospodării
Data publicării: 08 Mai 2026

Despăgubiri de peste 220.000 de lei după atacurile urșilor și lupilor din Buzău. Tot mai multe animale ucise în gospodării
Autor: Loredana Iriciuc

Despăgubiri de peste 220.000 de lei după atacurile urșilor și lupilor din Buzău. Tot mai multe animale ucise în gospodării / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @angyalosibea

Direcţia Judeţeană de Mediu Buzău a acordat în primele luni din 2026 despăgubiri de peste 220.000 de lei proprietarilor ale căror animale au fost ucise de urși și lupi. Autoritățile locale spun că cele mai multe atacuri au loc primăvara și toamna, iar numărul incidentelor este în creștere.

Potrivit DJM Buzău, doar în luna aprilie specialiștii instituției au participat la 21 de comisii pentru evaluarea pagubelor provocate de animalele sălbatice protejate.

„Dintre acestea, patru au fost produse de lupi în teritoriile UAT-urilor Berca şi Beceni şi 17 pagube au fost produse de urşi în teritoriile UAT-urilor Cernăteşti, Calvini, Buda, Scorţoasa, Tisău, Pănătău, Gura Teghii, Siriu, Nehoiu, Pătârlagele, Pardoşi, Cătina, Mânzăleşti, Zărneşti.

Valoarea despăgubirilor aprobate prin deciziile emise de DJM Buzău care vor fi acordate persoanelor fizice pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic în luna aprilie 2026 este de 70.592,5 lei, valoarea totală a despăgubirilor aprobate în primele patru luni ale acestui an fiind de: 220.178,2 lei”, a informat DJM Buzău, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Numărul urșilor scapă de sub control în Vrancea: Populația este dublă, iar oamenii au sunat de peste 160 de ori la 112 într-un an

Primar din Buzău: „S-au înmulțit atacurile de urs”

Primarul comunei Cernăteşti, Valentin Sebastian Stănilă, spune că localitatea se confruntă tot mai des cu atacuri ale urșilor, fenomen care aproape că nu exista în urmă cu câțiva ani.

„În acest an am avut două cazuri la Cernăteşti şi Căldăruşa, o vacă şi trei oi ucise. Am solicitat comisia, au fost alocate despăgubiri pentru proprietari, s-au înmulţit atacurile de urs, cel puţin în ultimii patru ani, primăvara şi toamna. Cred că s-au înmulţit urşii, cred că o să avem din ce în ce mai mulţi. Se duc la animale şi la albine”, a declarat, pentru sursa citată, Valentin Sebastian Stănilă.

VEZI ȘI:  Te poți apăra de un urs care te atacă? Ce pățești dacă îl rănești sau îl ucizi: Explicația ministrului Mediului / video

Ce trebuie să facă proprietarii pentru a primi despăgubiri

Proprietarii animalelor ucise de urși sau lupi trebuie să depună o cerere la primărie în maximum 48 de ore de la producerea atacului, pentru constatarea și evaluarea pagubelor.

Primarul are obligația să transmită solicitarea în aceeași zi către gestionarul fondului cinegetic sau administratorul ariei naturale protejate.

După analizarea documentelor și a proceselor verbale întocmite de comisie, DJM decide aprobarea sau respingerea despăgubirilor. Hotărârea trebuie emisă în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii pagubelor.

