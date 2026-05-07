România și Ungaria pot fi retrogradate din cauza riscului fiscal. Avertismentul S&P Global Ratings

Agenția de rating S&P Global Ratings avertizează că atât România, cât și Ungaria se confruntă cu un nivel ridicat de risc fiscal, situație care ar putea duce la o posibilă retrogradare a ratingului de credit. Evaluarea vine pe fondul dezechilibrelor bugetare persistente din regiune.

S&P Global Ratings semnalează deteriorarea poziției fiscale

În analiza transmisă de S&P Global Ratings, se subliniază că statele din Europa Centrală și de Est se confruntă de mai mulți ani cu presiuni fiscale constante, iar România și Ungaria se află printre cele mai expuse.

Karen Vartapetov, analist principal pentru regiune în cadrul agenției, explică faptul că aceste vulnerabilități au devenit factorul dominant în evaluarea ratingurilor suverane.

Factori care amplifică riscul fiscal în România și Ungaria

Potrivit S&P Global Ratings, presiunea asupra bugetelor este alimentată de mai multe elemente simultane: efectele creșterii globale a prețurilor la energie, pachetele de sprijin economic adoptate de guverne, dar și cheltuielile ridicate cu apărarea și programele sociale.

Toate aceste componente contribuie la accentuarea riscului fiscal pentru România și Ungaria, într-un context economic deja fragil.

„Perspectivele noastre negative pentru Ungaria şi România…”

„Perspectivele noastre negative pentru Ungaria şi România, precum şi recenta retrogradare a ratingurilor de credit ale Slovaciei reflectă clar aceste riscuri”, a punctat Vartapetov.

În cazul României, agenția atrage atenția că instabilitatea politică recentă ar putea complica negocierile privind bugetul pe termen mediu, inclusiv pentru anul 2027. Schimbările din guvern pot afecta capacitatea de a implementa reformele fiscale necesare.

„Acest lucru este important deoarece angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în anii următori”, a explicat analistul.

Criza politică de la București

Criza politică de la București pune presiune pe finanțele publice și România riscă o retrogradare a ratingului de credit, a avertizat S&P Global Ratings, potrivit Reuters. În aceeași categorie de risc este menționată și Ungaria.

Totodată, agenția precizează că acest avertisment vine la scurt timp după ce și Fitch și-a exprimat îngrijorarea privind traiectoria fiscal-bugetară a României.

CITEȘTE ȘI: Analistul financiar Radu Georgescu, "speriat" de ce se întâmplă cu economia României. Pensiile și salariile, în pericol

