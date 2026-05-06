Insulele Canare refuză acostarea vasului afectat de focarul mortal de hantavirus. Medicul de pe navă, în stare critică / Un pasager bolnav a zburat cu avionul

Guvernul regional al Insulelor Canare din Spania se opune permiterii acostării în arhipelag a navei de croazieră afectată de focarul de hantavirus, a declarat miercuri liderul său, Fernando Clavijo, scrie Reuters.

„Această decizie nu se bazează pe niciun criteriu tehnic și nici nu există suficiente informații pentru a liniști publicul sau a garanta siguranța acestuia”, a declarat Clavijo pentru postul de radio COPE.

El a adăugat că a solicitat o întâlnire urgentă cu prim-ministrul Pedro Sanchez pentru a discuta problema. Clavijo conduce o coaliție cu Partidul Popular, partid conservator - principala opoziție față de socialiștii lui Sanchez.

Miercuri, postul de televiziune de stat spaniol TVE a relatat că nava de croazieră urma să acosteze în Insula Tenerife din Canare, citând surse din cadrul Ministerului Sănătății.

Medicul de pe navă e în stare critică după ce s-a infectat și el cu hantavirus

Reamintim că aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului sunt blocați pe nava de croazieră, care a raportat un focar de hantavirus în timp ce naviga din Argentina către Capul Verde.

Trei pasageri au murit și se spune că alții sunt bolnavi în urma presupusului focar, inclusiv un membru al echipajului britanic despre care se înțelege că este medicul navei.

Ann Lane, din Dublin, a declarat pentru Irish Times că „medicul navei și un membru al personalului expediției sunt bolnavi la bord”.

Ea a spus că medicul, descris ca fiind un tânăr britanic, a fost „fabulos” și „a tratat pe toată lumea zi și noapte”.

Se pare că a fost bolnav timp de „câteva zile, poate de joia trecută”, a spus Ann.

O persoană care ar fi luat hantavirus de pe navă a zburat cu avionul

Acest lucru vine după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că urmărește persoanele aflate la bordul unui zbor între insula vulcanică Saint Helena și Johannesburg, Africa de Sud, efectuat de un pasager de pe nava de croazieră care a murit ulterior din cauza bolii.

La bordul zborului din 25 aprilie se aflau 82 de pasageri și șase membri ai echipajului, a declarat pentru AFP compania aeriană sud-africană Airlink, scrie Metro.

Printre aceștia se număra o femeie olandeză, care tocmai lăsase trupul soțului ei în Saint Helena și apoi „starea ei s-a deteriorat în timpul unui zbor spre Johannesburg”, a precizat OMS într-un comunicat.

Ea părăsise nava cu „simptome gastrointestinale” pe 24 aprilie și a murit la sosirea la spitalul din Johannesburg, unde a fost testată pozitiv pentru hantavirus.

„A fost inițiată urmărirea contactelor pasagerilor de pe zbor”, a declarat OMS într-un comunicat.

Inițial, Ministerul Sănătății din Spania a declarat că cei 150 de membri ai echipajului și pasagerii vor fi examinați, tratați și repatriați în țările lor de origine după sosirea lor în Insulele Canare.

Nava condusă de Dutch Oceanwide Expeditions rămâne blocată în Atlantic

Ministerul Sănătății a declarat că vor fi luate toate măsurile de siguranță necesare, inclusiv îngrijiri medicale și transport în facilități și vehicule speciale pentru a evita contactul cu populația locală și a proteja lucrătorii din domeniul sănătății.

Nava condusă de Dutch Oceanwide Expeditions a fost blocată în Atlantic, lângă Capul Verde, în izolare, în timp ce aștepta permisiunea de a se apropia, după focarul mortal, care a ucis trei persoane.

Totodată, Ministerul Sănătății din Spania a declarat că va decide unde se poate opri nava pe baza analizei datelor epidemiologice colectate la bord în timpul escalei sale în Capul Verde.

„Până atunci, Ministerul Sănătății nu va lua nicio decizie, deoarece am informat deja OMS”, a declarat ministerul.

Virusul Andes, varianta de hantavirus din spatele focarului

Riscul de răspândire a hantavirusului din cauza focarului de pe vasul de croazieră este „practic zero”, a declarat un expert de top.

Profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group de la Universitatea din Oxford, a declarat că virusul se răspândește „rareori” între oameni.

Virusul Andes, care a fost identificat ca varianta din spatele focarului, este „cunoscut ca fiind foarte rar răspândit între persoane cu contact apropiat. Înseamnă că este foarte ușor să izolezi persoanele care nu se simt bine și să urmezi carantina și așa mai departe pentru a evita răspândirea la alte persoane”, a spus Andrew.

Nava vrea să acosteze fie în Gran Canaria, fie în Tenerife

Oceanwide Expeditions a declarat într-un comunicat de marți seară: „Evacuarea medicală a două persoane care necesită în prezent îngrijiri medicale urgente și a persoanei asociate cu oaspetele care a decedat pe 2 mai va avea loc cu ajutorul a două aeronave specializate care se află în drum spre Capul Verde. De aici, pacienții vor fi evacuați medical în Olanda. În acest moment, nu avem un calendar exact. Odată ce aceste trei persoane vor fi transferate în siguranță de pe navă și se află în tranzit spre Olanda, nava Hondius va începe repoziționarea.

Planul nostru este să ne îndreptăm spre Insulele Canare, fie Gran Canaria, fie Tenerife, ceea ce va dura 3 zile de navigație. Discuțiile sunt în curs de desfășurare cu autoritățile relevante. Acestea vor fi comunicate atunci când vor fi disponibile planuri concrete”.