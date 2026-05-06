Nicușor Dan nu mai ține recepția de Ziua Europei, la Cotroceni. Nici Roberta Metsola n-ar mai veni în România

”Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul „Zilei Europei”, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații” a transmis Administrația Prezidențială, miercuri, în contextul crizei politice, generate de căderea Guvernului Bolojan.

În paralel, informații transmise pe surse susțin că, după căderea Guvernului Bolojan, de marți, nici președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, n-ar mai veni în România. Nu este clară ordinea decizională, cert este că nici președinta PE nu mai vine în România, în 9 mai, cum nici recepția oficială de la Palatul Cotroceni nu va mai avea loc.

